باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی آیگپ، مهم‌ترین ویژگی این نسخه، «افزوده شدن قابلیت تماس گروهی صوتی و تصویری» است. کاربران آیگپ اکنون می‌توانند مستقیماً از بخش تماس‌ها یا تاریخچه تماس، تماس گروهی برقرار کنند و در محیطی پایدار و با اتصال سریع‌تر، گفت‌و‌گو‌های چندنفره خود را تجربه نمایند. این ویژگی با مدیریت بهتر خطا‌ها و بهینه‌سازی کیفیت تماس، گامی مهم در مسیر توسعه ارتباطات بومی در آیگپ محسوب می‌شود.

همچنین در این نسخه، «انیمیشن»‌های جدید هنگام ارسال و بارگذاری پیام‌ها افزوده شده تا تجربه کار در محیط چت، روان‌تر و دل‌پذیرتر از همیشه باشد.

از دیگر تغییرات این نسخه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بازطراحی و بهبود تجربه کاربری شامل مدیریت بهتر کیبورد، بهبود فیلد تایپ و آیکون سنجاق

- نمایش افکت شِیمر هنگام بارگذاری پیام‌ها و افزایش سرعت در پیمایش چت‌ها

- بهبود عملکرد و رفع باگ‌های گزارش‌شده و افزایش ثبات برنامه از جمله مشکلات کرش، پروفایل، نمایش تماس‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها

- بهبود تجربه ویرایش پروفایل گروه‌ها و کانال‌های مشابه پروفایل شخصی

- بهبود اشکالات در طراحی و دیزاین برنامه، اصلاحات ظاهری و افزایش ثبات کلی برنامه

مدیرعامل آیگپ با اشاره به اینکه این پیام‌رسان با ارائه قابلیت‌های جدید بار دیگر بر تعهد خود نسبت به ایجاد تجربه‌ای امن، باثبات و کاربرپسند برای میلیون‌ها کاربر ایرانی تأکید دارد گفت: «آیگپ در نسخه‌های جدیدتر، قابلیت‌های نوآورانه‌تری را در مسیر تحول ارتباطات دیجیتال کشور ارائه می‌کند.»

کیومرث حاجی‌رحیمیان، افزود: «این قابلیت‌ها، نتیجه تلاش مستمر تیم فنی و جوانان خلاق آیگپ است که با انگیزه‌ای ملی و نگاه حرفه‌ای، شبانه‌روز برای ارتقای کیفیت ارتباطات دیجیتال کشور تلاش می‌کنند. ما در آیگپ باور داریم که هر نسخه جدید باید نه‌تنها پاسخ‌گوی نیاز‌های فعلی کاربران باشد، بلکه گامی به‌سوی آینده‌ای هوشمندتر و امن‌تر در زیست‌بوم فناوری ایران بردارد.»

نسخه جدید آیگپ هم‌اکنون از طریق کافه‌بازار، مایکت یا از طریق وب‌سایت رسمی آیگپ به نشانی www.igap.net قابل دریافت است.