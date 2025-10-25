باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز رقابتهای مویتای این بازیها در منامه بحرین، مائده صادقزاده (۴۵- کیلوگرم دختران ۱۵–۱۴ سال)، روژان بهنامی (۴۸- کیلوگرم دختران)، ابوالفضل حاجیوند (۴۵- کیلوگرم پسران)، امیرمحمد مجیدینیا (۵۷- کیلوگرم ۱۷–۱۶ سال) و یاسین موسوی (۶۰- کیلوگرم ۱۷–۱۶ سال) با برتری مقابل حریفان خود به جمع نیمهنهاییها راه یافتند و مدال برنز خود را مسجل کردند.
از جمله نتایج قابلتوجه میتوان به صعود مائده صادقزاده پس از برگرداندن نتیجه و پیروزی در دو راند پایانی برابر نماینده قرقیزستان، ناکاوت حریف تایلندی توسط روژان بهنامی و پیروزیهای ۳۰–۲۷ ابوالفضل حاجیوند برابر قزاقستان و امیرمحمد مجیدینیا مقابل مویتایکار اردنی اشاره کرد.
یاسین موسوی نیز در یک دیدار حساس حریف تاجیکستانی را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد. همچنین رضا بخشی در اولین مبارزه خود توانست حریف کویتی را ناک اوت کند.
در سایر نتایج، آکام احمدی، محدثه شیبانی و حنانه تقیپور با وجود تلاش فراوان برابر قرقیزستان، قزاقستان و کامبوج نتیجه را واگذار کردند و از دور رقابتها کنار رفتند. در بخش مای موی میکس، ترکیب فراز بنیسعید و محمد روحیمفرد با کسب امتیاز ۷.۲۷ در گروه ۹ تیمی در جایگاه ششم ایستاد و از راهیابی به دور بعد بازماند.
گفتنی است اسماعیل جعفری نیز به دلیل سر وزن نرسیدن، دیدار یکچهارم نهایی وزن ۵۱- کیلوگرم برابر نماینده کامبوج را از دست داد.
کادر فنی تیم کشورمان را در گروه پسران محمد علی یوسفی در قسمت مبارزه، مجید خواجوند در بخشهای وای کرو و مای موی و همچنین در گروه دختران مستانه سیف آبادی (مبارزه) و شاه صنم صدیقی (وای کرو) تشکیل میدهند.
ضمن اینکه جواد نصیری رئیس انجمن موی تای و رضا قدسی و زینب ممانی به عنوان سرپرستان، تیم اعزامی را همراهی میکنند.
رقابتهای مویتای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای فینال پایان مییابد.