پنج نماینده موی‌تای ایران ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی جوانان، مدال برنز خود را قطعی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز رقابت‌های موی‌تای این بازی‌ها در منامه بحرین، مائده صادق‌زاده (۴۵- کیلوگرم دختران ۱۵–۱۴ سال)، روژان بهنامی (۴۸- کیلوگرم دختران)، ابوالفضل حاجی‌وند (۴۵- کیلوگرم پسران)، امیرمحمد مجیدی‌نیا (۵۷- کیلوگرم ۱۷–۱۶ سال) و یاسین موسوی (۶۰- کیلوگرم ۱۷–۱۶ سال) با برتری مقابل حریفان خود به جمع نیمه‌نهایی‌ها راه یافتند و مدال برنز خود را مسجل کردند.

از جمله نتایج قابل‌توجه می‌توان به صعود مائده صادق‌زاده پس از برگرداندن نتیجه و پیروزی در دو راند پایانی برابر نماینده قرقیزستان، ناک‌اوت حریف تایلندی توسط روژان بهنامی و پیروزی‌های ۳۰–۲۷ ابوالفضل حاجی‌وند برابر قزاقستان و امیرمحمد مجیدی‌نیا مقابل موی‌تای‌کار اردنی اشاره کرد.

یاسین موسوی نیز در یک دیدار حساس حریف تاجیکستانی را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. همچنین رضا بخشی در اولین مبارزه خود توانست حریف کویتی را ناک اوت کند.

در سایر نتایج، آکام احمدی، محدثه شیبانی و حنانه تقی‌پور با وجود تلاش فراوان برابر قرقیزستان، قزاقستان و کامبوج نتیجه را واگذار کردند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در بخش مای موی میکس، ترکیب فراز بنی‌سعید و محمد روحی‌مفرد با کسب امتیاز ۷.۲۷ در گروه ۹ تیمی در جایگاه ششم ایستاد و از راهیابی به دور بعد بازماند.

گفتنی است اسماعیل جعفری نیز به دلیل سر وزن نرسیدن، دیدار یک‌چهارم نهایی وزن ۵۱- کیلوگرم برابر نماینده کامبوج را از دست داد.

کادر فنی تیم کشورمان را در گروه پسران محمد علی یوسفی در قسمت مبارزه، مجید خواجوند در بخش‌های وای کرو و مای موی و همچنین در گروه دختران مستانه سیف آبادی (مبارزه) و شاه صنم صدیقی (وای کرو) تشکیل می‌دهند.

ضمن اینکه جواد نصیری رئیس انجمن موی تای و رضا قدسی و زینب ممانی به عنوان سرپرستان، تیم اعزامی را همراهی می‌کنند.

رقابت‌های موی‌تای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین روز یکشنبه با برگزاری دیدار‌های فینال پایان می‌یابد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، موی تای
خبرهای مرتبط
اتفاقی عجیب در میزبانی بسکتبال سه نفره مسابقات آسیایی بحرین ۲۰۲۵
بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین؛
پیروزی پرگل پسران فوتسال برابر قرقیزستان
بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین؛
چهارمین پیروزی پسران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین؛
نماینده ایران در فینال دوی ۱۰۰ متر هشتم شد
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین؛
برتری پر گل تیم هندبال پسران ایران برابر امارات
صعود والیبال پسران ایران به یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
گل گهر ۰ - ۵ تراکتور/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در کویر
خلیلی و محمدنژاد فینالیست شدند
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس
اعزام فوق تخصص مغز و اعصاب به دوحه برای رسیدگی وضعیت صابر کاظمی
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
برست ۰ - ۳ پاری سن ژرمن/ صعود پاریسی‌ها به صدر با درخشش حکیمی
مونشن گلادباخ ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ بهترین شروع تاریخ بوندس لیگا با هشتمین برد پیاپی + فیلم
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
آخرین اخبار
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
دورتموند ۱ - ۰ کلن/ پیروزی زنبور‌ها با گل دقیقه ۹۶
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
منچستریونایتد ۴ - ۲ برایتون/ آموریم با سومین برد پیاپی شیاطین را مدعی کرد + فیلم
ناپولی ۳ - ۱ اینتر/ شاگردان کونته، دق‌دلی تحقیر در لیگ قهرمانان را سر افعی‌ها خالی کردند+ فیلم
برست ۰ - ۳ پاری سن ژرمن/ صعود پاریسی‌ها به صدر با درخشش حکیمی
مونشن گلادباخ ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ بهترین شروع تاریخ بوندس لیگا با هشتمین برد پیاپی + فیلم
چلسی ۱ - ۲ ساندرلند/ صعود شگفتی‌سازان به رتبه دوم با عبور از شیر‌های لندن + فیلم
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس
گل گهر ۰ - ۵ تراکتور/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در کویر
خلیلی و محمدنژاد فینالیست شدند
بهرامی و حاجیوند به فینال صعود کردند
اعزام فوق تخصص مغز و اعصاب به دوحه برای رسیدگی وضعیت صابر کاظمی
والیبال ساحلی پسران از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند
محمدرضا گلزار از سرپرستی تیم ملی پدل استعفا کرد
لحظه مصدومیت حاجی موسایی و کسب مدال نقره جهان + فیلم
تاجرنیا: احیای بازی اصیل ایرانی هدف ماست
پایان کار تیم ملی MMA ایران با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
صعود خلیلی و محمدنژاد به نیمه‌نهایی کشتی آزاد امیدهای جهان/ شکست والی‌زاده و یوسفی مقابل حریفان آمریکایی
انگیزه بالای ملی پوشان بسکتبال سه نفره برای حضور در فینال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سرمربی تیم ملی MMA بانوان: نتیجه ۷ ماه تمرین مان را گرفتیم + فیلم
بسکتبال چین تایپه از قدرت‌های بزرگ آسیاست + فیلم
دینا بابارحیم سوم شد + فیلم
چین تایپه هم حریف دختران بسکتبالیست ایرانی نشد
اوسمار در هفته جاری وارد تهران خواهد شد
با اعتراض حریف تاجیکی مدال طلای ایلیا واحدی گرفته شد!
محمدجواد گریان برنز گرفت + فیلم
تکواندوی قهرمانی جهان/ حاجی‌موسایی با شکست قهرمان جهان به فینال رسید