براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۰ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهر هویزه ۲۴۰ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

اهواز با شاخص کیفی هوای ۱۶۰ و کارون ۱۷۹ میکروگرم بر مترمکعب برای همه گروه‌های سنی ناسالم است.

همچنین شاخص کیفی هوا در آبادان ۱۱۹، اندیمشک ۱۲۴، بهبهان ۱۰۵، خرمشهر ۱۳۸، دشت آزادگان ۱۲۶، شوشتر ۱۰۲ و ماهشهر ۱۴۳ میکرو گرم بر مترمکعب اعلام شده که ناسالم برای گروه‌های حساس است و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

هوای پاک نیز در دو شهر دهدز و رامهرمز به ثبت رسیده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور