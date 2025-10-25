باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشکلاتی که ورزشکاران بوکس با آن روبه‌رو هستند + فیلم

سرمربی تیم ملی بوکس ایران در مورد مشکلات ورزشکاران بوکس نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی بوکس ایران گفت: یک سال درآمد یک ورزشکار بوکس ۶۰۰ میلیون هم نیست.

 

 

 

مطالب مرتبط

سال 92 با تمام خاطرات خوب و بد به پایان رسید

مشکلاتی که ورزشکاران بوکس با آن روبه‌رو هستند + فیلم
young journalists club

ارتقای رشته بوکس در کهگیلویه و بویراحمد

هیئت بوکس البرز سالن اختصاصی تمرین ندارد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم
۸۰۰

دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم
۶۶۷

روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
۴۶۴

شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم
۴۳۹

بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خانه از پایبست ویران است خواجه اندر خم یک کوچه است
۰
۰
پاسخ دادن