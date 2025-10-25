پژوهشگران فیلتر هوای جدید، کارآمد و ارزان‌قیمتی ساخته‌اند که مانند یک اسفنج دی‌اکسیدکربن هوا را جذب می‌کند و می‌توان آن را در سیستم‌های تهویه مطبوع خانه‌ها و ادارات نصب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه تِک‌اِکسپلور در گزارشی آمده است: با وجود دهه‌ها هشدار و تلاش‌های فزاینده، انتشار جهانی کربن همچنان در حال افزایش است. یک راهبرد حیاتی، حذف فعال کربن از جَو با نوعی فناوری به نام جذب مستقیم کربن از هوا (DAC) است. اما کارخانه‌های متمرکز فعلی جذب مستقیم کربن از هوا، گرانقیمت و نیازمند زمین زیادی هستند.

راه حل جدید: یک اسفنج کربنی در سیستم تهویه

اکنون دانشمندان پاسخی برای این مشکل یافته‌اند: یک فیلتر هوای جاذب دی‌اکسیدکربن که به اندازه‌ای کوچک و کارآست که می‌تواند در سیستم‌های تهویه میلیون‌ها خانه و دفتر اداری در سراسر جهان نصب شود.

اسفنجی که کربن می‌مکد!

این فیلتر از رشته‌های نانویی کربنی ساخته شده که با یک پلیمر ویژه پوشش داده شده‌اند. این ترکیب، یک اسفنج کربنی فوق‌العاده مؤثر ایجاد می‌کند که مولکول‌های دی‌اکسیدکربن را حتی در غلظت‌های پایین از هوا جذب می‌کند.

آزمون سخت: جذب سریع و آزادسازی آسان

پژوهشگران این فیلتر را به‌دقت آزمایش کردند. نتایج نشان داد فیلتر نه‌تنها سریع و انتخابی عمل می‌کند، بلکه یک قابلیت کلیدی دیگر هم دارد: قابلیت استفاده مجدد. با گرم‌کردن آن به وسیله انرژی خورشیدی یا یک جریان برق کم‌مصرف، کربنِ به‌دام‌افتاده آزاد می‌شود و فیلتر برای دور تازه آماده می‌شود.

برتری در هزینه و پاکی چرخه عمر

تحلیل‌های اقتصادی حکایت از آن دارند که هزینه جذب هر تُن دی‌اکسیدکربن با این فیلتر بین ۲۰۹ تا ۶۶۸ دلار است که آن را به گزینه‌ای اغلب ارزان‌تر از فناوری‌های رقیب تبدیل می‌کند. از همه مهم‌تر، ارزیابی چرخه عمر این فیلتر نشان می‌دهد بازدهی خالص حذف کربن آن به ۹۲.۱ درصد می‌رسد.

تأثیر جهانی: کاستن ۲ درصد از بار کربنی زمین

نویسندگان این مطالعه تأکید می‌کنند که اگر این فناوری به طور گسترده به‌کار گرفته شود، قابلیت حذف سالانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون تُن دی‌اکسیدکربن را دارد. این مقدار، حدود ۲ درصد از کل انتشار سالانه کربن در جهان است. به گفته آنان، این فناوری می‌تواند با استفاده از میلیارد‌ها سیستم تهویه موجود در جهان، الگوی مبارزه با تغییرات اقلیمی را تغییر دهد.

دانشمندان جزئیات این فیلتر را در نشریه سایِنس اَدوَنسِز/ Science Advances بیان کرده‌اند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سیستم تهویه ، دی اکسید کربن
خبرهای مرتبط
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
جهشی در سطح دی اکسید کربن در جو زمین 
سطح دی‌اکسید کربن در سال ۲۰۲۴ رکورد شکست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
دی اکسید کربن جزو آلوده کننده هاست ؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
آخرین اخبار
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی؛ از مدال تا مسیر نخبگی و اثرگذاری اجتماعی
تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان
پیشنهاد بودجه ۳۰ همتی صندوق بیماران صعب العلاج
چاپلوسی هوش مصنوعی تایید شد
دومین المپیک فناورانه کشور در مسیر بین‌المللی شدن
چراغ روشن هنگام شب، فاجعه‌ای برای قلب است
تبعات مصرف خودسرانه دارو‌ها
آغاز هفتمین مرحله جذب امریه سربازی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم
عکس جدید دانشمند ایرانی از دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای اطلس
هشدار درباره عوارض استروئید‌های آنابولیک؛ از عقیمی تا نارسایی قلب و مرگ ناگهانی
دولت هیچ هزینه‌ای برای کودکستان‌ها پرداخت نمی‌کند
چت‌بات بومی؛ راه‌حل امن و هوشمند برای گفت‌وگوی درون‌سازمانی بدون نیاز به اینترنت
دومین المپیک فناوری با ۱۲ هزار نفر از ۱۶ کشور کلید خورد
نانوحامل هوشمند برای عبور دارو از سد تومور مغز طراحی شد
فیلتر جادویی کربن؛ راهی ارزان برای حذف دی‌اکسیدکربن از هوای خانه و اداره
برنامه ملی آموزش معلمان کلید خورد/ ۱۶ هزار طرح نوآورانه در مدارس غیردولتی
نسخه بروز پیام رسان آیگپ برای اندروید با اضافه شدن قابلیت جذاب "تماس صوتی و تصویری گروهی"
حدود ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران سهمیه‌ای هستند
کمبود دبیر، مانع اصلی اجرای آموزش زبان‌های غیرانگلیسی در مدارس
ایران در آستانه تحولی شگرف در زمینه همکاری‌های بین‌المللی و فناوری+ فیلم