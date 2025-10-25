باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه تِکاِکسپلور در گزارشی آمده است: با وجود دههها هشدار و تلاشهای فزاینده، انتشار جهانی کربن همچنان در حال افزایش است. یک راهبرد حیاتی، حذف فعال کربن از جَو با نوعی فناوری به نام جذب مستقیم کربن از هوا (DAC) است. اما کارخانههای متمرکز فعلی جذب مستقیم کربن از هوا، گرانقیمت و نیازمند زمین زیادی هستند.
راه حل جدید: یک اسفنج کربنی در سیستم تهویه
اکنون دانشمندان پاسخی برای این مشکل یافتهاند: یک فیلتر هوای جاذب دیاکسیدکربن که به اندازهای کوچک و کارآست که میتواند در سیستمهای تهویه میلیونها خانه و دفتر اداری در سراسر جهان نصب شود.
اسفنجی که کربن میمکد!
این فیلتر از رشتههای نانویی کربنی ساخته شده که با یک پلیمر ویژه پوشش داده شدهاند. این ترکیب، یک اسفنج کربنی فوقالعاده مؤثر ایجاد میکند که مولکولهای دیاکسیدکربن را حتی در غلظتهای پایین از هوا جذب میکند.
آزمون سخت: جذب سریع و آزادسازی آسان
پژوهشگران این فیلتر را بهدقت آزمایش کردند. نتایج نشان داد فیلتر نهتنها سریع و انتخابی عمل میکند، بلکه یک قابلیت کلیدی دیگر هم دارد: قابلیت استفاده مجدد. با گرمکردن آن به وسیله انرژی خورشیدی یا یک جریان برق کممصرف، کربنِ بهدامافتاده آزاد میشود و فیلتر برای دور تازه آماده میشود.
برتری در هزینه و پاکی چرخه عمر
تحلیلهای اقتصادی حکایت از آن دارند که هزینه جذب هر تُن دیاکسیدکربن با این فیلتر بین ۲۰۹ تا ۶۶۸ دلار است که آن را به گزینهای اغلب ارزانتر از فناوریهای رقیب تبدیل میکند. از همه مهمتر، ارزیابی چرخه عمر این فیلتر نشان میدهد بازدهی خالص حذف کربن آن به ۹۲.۱ درصد میرسد.
تأثیر جهانی: کاستن ۲ درصد از بار کربنی زمین
نویسندگان این مطالعه تأکید میکنند که اگر این فناوری به طور گسترده بهکار گرفته شود، قابلیت حذف سالانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون تُن دیاکسیدکربن را دارد. این مقدار، حدود ۲ درصد از کل انتشار سالانه کربن در جهان است. به گفته آنان، این فناوری میتواند با استفاده از میلیاردها سیستم تهویه موجود در جهان، الگوی مبارزه با تغییرات اقلیمی را تغییر دهد.
دانشمندان جزئیات این فیلتر را در نشریه سایِنس اَدوَنسِز/ Science Advances بیان کردهاند.
منبع: ایرنا