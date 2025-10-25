باشگاه خبرنگاران جوان - مهران احمدی بلوطکی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در محور شوش - اهواز خبر داد و گفت: این حادثه صبح امروز شنبه سوم آبان‌ماه، در حدفاصل الهایی تا سید عباس و بین سه خودروی سواری پراید، تیبا و نیسان رخ داد.

وی افزود: مرکز ارتباطات اورژانس در ساعت ۰۶:۴۰ صبح تماس اضطراری دریافت کرد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز، در این سانحه چهار نفر شامل سه مرد (در سنین ۳۷، ۳۸ و ۴۸ ساله) و یک زن ۴۵ ساله دچار مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه یکی از آقایان، حدوداً ۴۵ ساله، به‌دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

احمدی بیان کرد: تیم‌های امدادی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند. بررسی علت حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در دست انجام است.

منبع خبرگزاری مهر