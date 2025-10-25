باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، در خصوص پاداش ملیپوشان واترپلو پس از کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا، اظهار داشت: قول پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی را برای صعود به فینال دادم و این مسئله را در هیات رئیسه مصوب کردم. در حال حاضر به دنبال تامین منبع مالی هستیم تا جوایز بچهها را پرداخت کنیم. بعد از قهرمانی آسیا، جلسات فنی رسمی برای تیم ملی واترپلو نداشتیم، اما بررسیهایی در مورد مربی خارجی انجام دادیم، زیرا قراردادش ملاکوویچ در حال اتمام است و در صورت نیاز باید آن را تمدید کنیم.
وی ادامه داد: نگاه ما به المپیک ۲۰۳۲ است و در حال برنامهریزی برای حضور در آن رویداد هستیم. در حال حاضر بهترینهای زیر ۱۶ سال همه استانها را با مربیهایشان جمع میکنیم تا ۳۰ نفر از بین آنها انتخاب کنیم. اردوهای کوتاه مدت در طول سال برنامهریزی کردیم تا مربیان و ورزشکاران در مسیر خوبی پیش بروند.
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در خصوص برنامههای تیم ملی واترپلو توضیح داد: شنبه آینده طی جلسهای با با سرمربی تیم ملی، موارد مختلف را آسیبشناسی خواهیم کرد. تعدادی از بازیکنان در قهرمانی آسیا در هند حاضر نبودند و کادر فنی به بازیکنان جوان اعتماد کردند و واقعا کارشان را درست انجام دادند. در دیدار با تیم ملی ژاپن که قدرت بلامنازع واترپلو آسیا است، بازیکن ۱۵ ساله ما گل زد. شاید اگر خود من سرمربی بودم، حاضر نمیشدم به او اعتماد کنم. اردوهای خارجی خیلی مهم است و دی ماه هم انتخابات فدراسیون را در پیش داریم، باید ببینیم شرایط به چه شکل پیش میرود.
وی افزود: برای بازیهای آسیایی ناگویا، به دنبال کسب مدال در رشته شنا و واترپلو هستیم و برای ورودی المپیک نیز دیگر نباید یک نماینده داشته باشیم و به ۲ یا ۳ ورزشکار در شنا و صعود تیم ملی واترپلو فکر میکنم. اگر شناگرها فقط با خودشان تمرین کنند، به هیچ کجا نخواهند رسید. مثل همه جهان ملیپوشان شنا باید در کشورهای دیگر مسابقه و اردو داشته باشند تا پیشرفت آنها را شاهد باشیم.
رضوانی همچنین در مورد وضعیت ملیپوشان شنا در بازیهای آسیایی بحرین و مسابقات کشورهای اسلامی ریاض گفت: یک مایو برای ورزشکاران، ۳۰۰ یورو هزینه دارد که نهایتا ۲ تا مسابقه میتوان با آن شرکت کرد. بچههایی که به بازیهای کشورهای اسلامی اعزام میشوند، زحمت زیادی میکشند و تمام توانمان را برای نتیجه گرفتن آنها به کار گرفتیم.
وی تاکید کرد: تمرینات ملیپوشان کشورمان قابل مقایسه با رشتههای دیگر نیست، زیرا دائم در آب هستند. شناگرها فقط هفتهای ۹۰ کیلومتر شنا میکنند و باید حمایت خاصی هم از آنها شود. برای بازیهای کشورهای اسلامی، شناگرهای ترکیه رقیبان خوبی هستند و کشور مصر با قدرت خاصی پا به میدان رقابت میگذارد. کویت و قطر هم در شنا تک ستاره دارند و همه کشورها در حال تلاش و کار روی تیم ملی هستند. امیدواریم که ملیپوشان ما بتوانند برعکس مسابقات دوره قبل در قونیه ترکیه که فقط یک مدال تیمی گرفتیم، اتفاقات خوبی را رقم بزنند. سامیار عبدلی نیز به تیم اضافه خواهد شد و در این مدت زیر نظر مربی خودش در آلمان کار میکرد و و با کادر فنی ما در ارتباط بود.
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو درباره شانس مدال ورزشکاران تیم ملی ایران بیان داشت: قول مدال در شنا فنی نیست. در بازیهای آسیایی جوانان، تقریبا تا امروز مدالی نداشتیم ولی این بار میخواهیم تاریخسازی کنیم. شنا رشته بسیار پیچیدهای است و تبدیل به یک تکنولوژی و صنعت شده. تیم ملی شنا ما در حال پوستاندازی است و یک سری شناگر خوب دیگر هم پشتوانه ملیپوشان آماده کردیم. در حال حاضر ۲ تیم کامل داریم و با برنامه درست پیش میروند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در رشته شیرجه یک مشکل بزرگ سخت افزاری داریم و دایوها مستهلک شدهاند. در کشور کلا ۵ دایو داریم که به شهر تهران و تبریز محدود شدهاند. سام واژیر سرمایه ملی ما است و اگر برنامههایش درست پیش برود، یکی از شگفتیسازهای ناگویا خواهد بود. با یک رئیس فدراسیون به تنهایی نمیتوان کار رشتههای آبی را پیش برد و باید چندین حاشیه را پشت سر گذاشت. بیشترش مشکلات با رسیدگی مالی حل میشود و وزیر ورزش هم به دنبال حامی مالی برای ما است.