توانمندی‌ هوش مصنوعی در زمینه مامو گرافی + فیلم

رئیس کنگره رادیولوژی ایران در مورد توانمندی‌ هوش مصنوعی در زمینه مامو گرافی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک صلواتی، رئیس کنگره رادیولوژی ایران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص توانمندی‌ هوش مصنوعی در زمینه مامو گرافی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

