رئیس سازمان لیگ بسکتبال گفت: برنامه‌های لیگ طبق برنامه در حال انجام است، البته مشکلاتی در راه وجود دارد، اما روند کار در حال پیگیری است و تیمی هم از دور مسابقات کنار نرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون بسکتبال؛ میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در واکنش به این سئوال که عنوان شده یکی از تیم‌های لیگ برتری درخواست کناره‌گیری از لیگ داشته، اظهار داشت: چنین درخواستی به صورت رسمی به سازمان لیگ ارائه نشده و تیمی کناره‌گیری نکرده است.

وی ادامه داد: تنها موضوع قابل بحث در حال حاضر به میزبانی پاس کردستان باز می‌گردد که به دلیل فراهم نشدن شرایط سالن ۶ هزار نفری، دیدار آنها در هفته گذشته با تیم با «پایش پارت شاهرود» به زمان دیگری موکول شد و اگر در دیدار بعدی سالن در اختیار نباشد بازی‌های این تیم به تهران انتقال می‌یابد.

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: در هفته ششم، پاس در خارج از خانه بازی می‌کند، اما روز پنجشنبه و در هفته هفتم لیگ باید میزبان باشد و امیدواریم تا آن روز این مساله حل شده باشد.

علیپور در خصوص وضعیت لیگ و پنجره‌های پیش رو یادآور شد: هفته هشتم تیم‌ها می‌توانند بازیکن بگیرند، البته وقفه‌ای هم خواهیم داشت و اردو‌های تیم ملی را در پیش داریم. شهرداری گرگان نیز در غرب آسیا بازی دارد و شاید دیدار این تیم با پترونوین ماهشهر نیز به زمان دیگری موکول شود.

وی گفت: دیدار‌های تیم ملی بسکتبال را هم داریم، اما تلاش بر این است که از ۱۳ آذر لیگ ادامه پیدا کند و همانطور که قبلا هم عنوان شده به دنبال آن هستیم تا طبق برنامه و اواسط اردیبشهت لیگ به پایان برسد.

برچسب ها: سازمان لیگ بسکتبال ، لیگ بسکتبال
خبرهای مرتبط
خانه بسکتبال محمودآباد تنها نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
صدرنشینی خانه بسکتبال محمودآباد در دور رفت لیگ جوانان کشور
شکست نزدیک دختران زیر ۱۶ سال ایران در فینال کاپ آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
گل گهر ۰ - ۵ تراکتور/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در کویر
خلیلی و محمدنژاد فینالیست شدند
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس
اعزام فوق تخصص مغز و اعصاب به دوحه برای رسیدگی وضعیت صابر کاظمی
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
برست ۰ - ۳ پاری سن ژرمن/ صعود پاریسی‌ها به صدر با درخشش حکیمی
مونشن گلادباخ ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ بهترین شروع تاریخ بوندس لیگا با هشتمین برد پیاپی + فیلم
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
آخرین اخبار
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
دورتموند ۱ - ۰ کلن/ پیروزی زنبور‌ها با گل دقیقه ۹۶
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
منچستریونایتد ۴ - ۲ برایتون/ آموریم با سومین برد پیاپی شیاطین را مدعی کرد + فیلم
ناپولی ۳ - ۱ اینتر/ شاگردان کونته، دق‌دلی تحقیر در لیگ قهرمانان را سر افعی‌ها خالی کردند+ فیلم
برست ۰ - ۳ پاری سن ژرمن/ صعود پاریسی‌ها به صدر با درخشش حکیمی
مونشن گلادباخ ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ بهترین شروع تاریخ بوندس لیگا با هشتمین برد پیاپی + فیلم
چلسی ۱ - ۲ ساندرلند/ صعود شگفتی‌سازان به رتبه دوم با عبور از شیر‌های لندن + فیلم
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس
گل گهر ۰ - ۵ تراکتور/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در کویر
خلیلی و محمدنژاد فینالیست شدند
بهرامی و حاجیوند به فینال صعود کردند
اعزام فوق تخصص مغز و اعصاب به دوحه برای رسیدگی وضعیت صابر کاظمی
والیبال ساحلی پسران از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند
محمدرضا گلزار از سرپرستی تیم ملی پدل استعفا کرد
لحظه مصدومیت حاجی موسایی و کسب مدال نقره جهان + فیلم
تاجرنیا: احیای بازی اصیل ایرانی هدف ماست
پایان کار تیم ملی MMA ایران با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
صعود خلیلی و محمدنژاد به نیمه‌نهایی کشتی آزاد امیدهای جهان/ شکست والی‌زاده و یوسفی مقابل حریفان آمریکایی
انگیزه بالای ملی پوشان بسکتبال سه نفره برای حضور در فینال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سرمربی تیم ملی MMA بانوان: نتیجه ۷ ماه تمرین مان را گرفتیم + فیلم
بسکتبال چین تایپه از قدرت‌های بزرگ آسیاست + فیلم
دینا بابارحیم سوم شد + فیلم
چین تایپه هم حریف دختران بسکتبالیست ایرانی نشد
اوسمار در هفته جاری وارد تهران خواهد شد
با اعتراض حریف تاجیکی مدال طلای ایلیا واحدی گرفته شد!
محمدجواد گریان برنز گرفت + فیلم
تکواندوی قهرمانی جهان/ حاجی‌موسایی با شکست قهرمان جهان به فینال رسید