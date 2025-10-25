باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون بسکتبال؛ میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در واکنش به این سئوال که عنوان شده یکی از تیم‌های لیگ برتری درخواست کناره‌گیری از لیگ داشته، اظهار داشت: چنین درخواستی به صورت رسمی به سازمان لیگ ارائه نشده و تیمی کناره‌گیری نکرده است.

وی ادامه داد: تنها موضوع قابل بحث در حال حاضر به میزبانی پاس کردستان باز می‌گردد که به دلیل فراهم نشدن شرایط سالن ۶ هزار نفری، دیدار آنها در هفته گذشته با تیم با «پایش پارت شاهرود» به زمان دیگری موکول شد و اگر در دیدار بعدی سالن در اختیار نباشد بازی‌های این تیم به تهران انتقال می‌یابد.

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: در هفته ششم، پاس در خارج از خانه بازی می‌کند، اما روز پنجشنبه و در هفته هفتم لیگ باید میزبان باشد و امیدواریم تا آن روز این مساله حل شده باشد.

علیپور در خصوص وضعیت لیگ و پنجره‌های پیش رو یادآور شد: هفته هشتم تیم‌ها می‌توانند بازیکن بگیرند، البته وقفه‌ای هم خواهیم داشت و اردو‌های تیم ملی را در پیش داریم. شهرداری گرگان نیز در غرب آسیا بازی دارد و شاید دیدار این تیم با پترونوین ماهشهر نیز به زمان دیگری موکول شود.

وی گفت: دیدار‌های تیم ملی بسکتبال را هم داریم، اما تلاش بر این است که از ۱۳ آذر لیگ ادامه پیدا کند و همانطور که قبلا هم عنوان شده به دنبال آن هستیم تا طبق برنامه و اواسط اردیبشهت لیگ به پایان برسد.