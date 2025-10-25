باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان هندبال ایران شب گذشته در چهارمین رقابت خود در بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین به مصاف امارات رفتند و در یک دیدار کاملا یک طرفه با نتیجه ۳۶ بر ۱۲ پیروز میدان شدند.

نیمه نخست این دیدار هم که در سالن «ام‌الحصم» منامه برگزار شد با نتیجه ۱۴ بر ۵ به سود تیم ملی ایران به پایان رسید.

تیم هندبال پسران ایران در این مسابقات با تایلند، چین، قزاقستان، امارات و کویت همگروه است. اکنون ملی‌پوشان ایران با چهار برد برابر تایلند، چین، قزاقستان و امارات باید یکشنبه ۴ آبان از ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی آماده رقابت با آخرین حریف خود در مرحله مقدماتی کویت باشند.

پدرام پرماه، حسن جودکی، عرشیا جاویدی، شاهرخ علیزاده، امیرحسن پنهانه، مهدی جمالی، احمد قنبری، صالح حسه‌زاده، پارسا باباپور، سیدمحمد کشاورز، امیرحسین نیک‌اقبال، شایان سوسنی، محمدطا‌ها ابراهیم خانلری، محمدطا‌ها فتاحی، سیددانیال میرحسینی، مهدی احمدی‌فر و محمدحسین کمالی بازیکنان اعزامی به این مسابقات هستند.

همچنین عزیزالله نوربهبهانی، ایرج رضایی، نصرالله خواجه‌گیری، علیرضا خانی و رضا سرسنگی کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

برنامه و نتایج تیم ملی هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین:

ایران ۴۲ – تایلند ۱۲

ایران ۲۰ – چین ۱۷

ایران ۴۵ – قزاقستان ۲۵

ایران ۳۶ – امارات متحده عربی ۱۲

یکشنبه ۴ آبان

ایران – کویت ساعت ۱۷:۳۰

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار ادامه دهد.