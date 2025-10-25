باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشست خبری دومین دوره المپیک فناوری که در معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد گفت: فناوری، ابزاری صرف برای ساختن آینده نیست، بلکه زمانی معنا می‌یابد که در خدمت انسان و ارتقای شأن والای او قرار گیرد. هدف نهایی ما باید ساخت جهانی هوشمند، عادلانه و انسانی‌تر باشد؛ جهانی که در آن هیچ استعدادی نادیده گرفته نشود و علم در خدمت صلح، رفاه و کرامت انسان قرار گیرد.

اجازه می‌خواهم از تمامی برگزارکنندگان، اساتید، داوران و به‌ویژه شرکت‌کنندگانی که با تلاش و شور علمی خود در این رویداد حضور یافته‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. آینده در دستان شماست و باور دارم که با پشتکار، همکاری و روحیه‌ی علمی می‌توانید مرزهای دانش را فراتر ببرید و جهانی بهتر برای نسل‌های آینده بسازید.

امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که دومین المپیاد بین‌المللی فناوری در حوزه‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، رباتیک و تحقیقات علمی، با حضور بیش از ۱۲ هزار شرکت‌کننده از ۶۵ کشور جهان رسماً آغاز می‌شود. از میان این کشورها، ۱۴ کشور توانسته‌اند به مرحله‌ی نهایی راه یابند و افتخار حضور در این رقابت علمی را به‌دست آورند.

در این میان، شرکت‌کنندگانی از کشورهای پاکستان، روسیه، ویتنام، تونس، عراق، ترکیه، اندونزی، لبنان، آذربایجان، هند، رومانی و الجزایر در کنار نمایندگان شایسته‌ی ایران در رقابتی علمی و دوستانه حضور دارند.

در حاشیه‌ی این رویداد بزرگ، نمایشگاه و رویداد اشتغال نیز برگزار خواهد شد تا پلی میان شرکت‌کنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع فناور ایجاد گردد. رزومه‌ی شرکت‌کنندگان دریافت و ارزیابی شده و توانمندی‌های آنان به شرکت‌های بزرگ معرفی خواهد شد تا فرصت‌های همکاری علمی و شغلی فراهم آید.

افتخار داریم که اعلام کنیم سال گذشته، نخستین دوره‌ی این المپیاد با حضور ۶۳۰۰ شرکت‌کننده برگزار شد و امسال این رقم به بیش از ۱۲ هزار نفر رسیده است؛ نشانه‌ای روشن از رشد علاقه‌مندی جوانان به علم و فناوری. از این تعداد، ۱۱۰۰ شرکت‌کننده بین‌المللی از سراسر جهان حضور دارند و بیش از ۱۰ هزار نفر از نخبگان کشور عزیزمان ایران هستند.

امیدواریم این رویداد، گامی باشد در جهت گسترش ارتباطات علمی و دانشی در سطح بین‌الملل و زمینه‌ساز رشد همکاری‌ها و تبادلات فناورانه میان ملت‌ها.

در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت‌کنندگان، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برگزارکنندگان و همراهان این مسیر سپاسگزاری می‌کنم و اعلام می‌دارم که دومین المپیاد بین‌المللی فناوری رسماً آغاز شد.

باشد که علم و فناوری، چراغی باشد برای صلح، پیشرفت و همبستگی میان ملت‌ها.