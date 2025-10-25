باشگاه خبرنگاران جوان - البطائح در یکی از بازی‌های دور یک‌هشتم نهایی جام حذفی امارات به مصاف شباب الاهلی می‌رود.

سرمربی ایرانی البطائح ابراز امیدواری کرد تیمش در این بازی به پیروزی برسد؛ هر چند تاکید کرد چند بازیکن تیمش را در اختیار ندارد. فرهاد مجیدی تأکید کرد تیمش علی‌رغم مشکلات در لیگ و باخت در چهار بازی اخیر به پیروزی بر شباب الاهلی امیدوار است. او گفت: شباب الاهلی تیم قدرتمندی است، اما مسابقات جام حذفی وضعیتی خاص و متفاوت دارد. این یک بازی است و ما باید تمرکز کنیم تا موفق شویم و به نتیجه پیروزی برسیم.

مجیدی ادامه داد: ما پنج بازیکن را به دلیل مشکلات در بند‌های قراردادشان در اختیار نداریم، زیرا آنها از شباب الاهلی قرض گرفته شده‌اند.

مجیدی روز‌های بسیار سختی را در لیگ امارات تجربه می‌کند. البطائح در پنج بازی از شش مسابقه‌ای شکست خورده و تنها یک پیروزی را کسب کرده و این باعث شده است فرهاد مجیدی به‌شدت خطر برکناری را احساس کند.