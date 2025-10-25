باشگاه خبرنگاران جوان - در حساس‌ترین بازی هفته دهم رقابت‌های لالیگا دو تیم رئال مادرید و بارسلونا یکشنبه‌شب (۴ آبان) در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم می‌روند. کیلیان‌ام‌باپه امید نخست رئالی‌ها برای گلزنی و درخشش در این بازی به شمار می‌آید. او فصل جاری رقابت‌های لالیگا را هم بسیار خوب آغاز کرده است.

به نقل از اسپورت، این ستاره فرانسوی برای دومین ماه پیاپی جایزه بهترین بازیکن ماه رئال مادرید را از آن خود کرد. این جایزه پس از عملکرد خیره‌کننده‌ام‌باپه در ماه گذشته و به ثمر رساندن ۱۰ گل در شش بازی به او داده شد.‌ام‌باپه در مراسم دریافت جایزه در شهر ورزشی رئال مادرید گفت: دوباره انتخاب‌شدن به عنوان بهترین بازیکن ماه بسیار عالی است. ما بسیاری از بازی‌ها را بردیم و گل‌های زیادی زدیم. همچنان در مسیرمان پیش می‌رویم و از شیوه بازی و پیروزی‌هایمان راضی هستیم. امیدواریم همین‌طور ادامه دهیم. ما هفته مهمی را پیش رو داریم. بازی مقابل یوونتوس مهم بود، اما بازی یکشنبه (ال‌کلاسیکو) ویژه خواهد بود. انتظار داریم مانند همیشه از حمایت هوادارانمان بهره‌مند شویم، چون آنها اهمیت این مسابقه را می‌دانند و ما نیز از اهمیتش باخبریم. امیدواریم روز خوبی باشد.

او درباره وضعیت شخصی‌اش توضیح داد و گفت: احساس می‌کنم در شرایط بسیار خوبی هستم. همیشه سعی می‌کنم به تیم کمک کنم؛ چه با گلزنی و چه به هر شکل دیگر. تیم به همه بازیکنان نیاز دارد و من برای کمک به تیم تلاش می‌کنم. ماه مهمی را پیش رو داریم و بازی‌های بزرگی در انتظارمان‌اند. ما همان کاری را خواهیم کرد که هواداران رئال مادرید همیشه انتظار دارند: پیروزی و ارائه فوتبال زیبا برای همه مادریدی‌ها.

او در پایان درباره اهمیت پیروزی در ال‌کلاسیکو گفت: این مسابقه‌ای است که همه منتظرش هستند. در سطح باشگاهی، هیچ چیز به اندازه این مسابقه متمایز نیست. فقط می‌توان آن را با بازی‌های بزرگ لیگ قهرمانان مقایسه کرد، اما در لیگ اسپانیا هیچ چیز مانند رئال مادرید مقابل بارسلونا نیست. ما فقط نمی‌خواهیم شرکت کنیم، بلکه می‌خواهیم برنده شویم.

این بازی در حالی برگزار می‌شود که رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی و بارسلونا با ۲۲ امتیاز در رده دوم جای گرفته است.