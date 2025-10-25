پرونده رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی تیم بانوان ایران و کسب عنوان چهارمی تیم مردان کشورمان بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی دوحه قطر در دو بخش مردان و بانوان و با حضور مدعیان این قاره برگزار شد که تیم بانوان ایران در دیدار فینال برابر ژاپن به میدان رفت و با قبول شکست ۲ بر صفر در این بازی، به عنوان دومی رضایت داد.

در بخش پسران نیز تیم ایران در دیدار رده‌بندی برابر استرالیا صف‌آرایی کرد که این بازی با برتری استرالیا به پایان رسید و ملی‌پوشان کشورمان با کسب عنوان چهارمی این رقابت‌ها به کار خود پایان دادند.

در این رقابت‌ها تیم‌هایی از کشور‌های ایران، بحرین، چین، اندونزی، ژاپن، عمان، قزاقستان، کویت، لبنان، پاکستان، فیلیپین، عربستان، کره جنوبی، تایلند، امارات، قطر و استرالیا حضور داشتند.

تیم ایران در بخش مردان با ترکیب امیرسینا صالح، فرساد شاهی، کیارش سوری، سجاد زارعیان، آرشام مرادی‌نژاد، حامی گلستان، آریا روغنی، امیرمحمد جمشیدی و با هدایت تیاگو سانتوس راهی دوحه شد.

داریوش صابر (دستیار اول)، مسعود کارخانه (مربی بدنساز)، سهراب حسین‌زاده (آنالیزور) و محمدرضا گلزار (سرپرست تیم ملی) ملی‌پوشان را همراهی می‌کردند.

تیم بانوان ایران نیز با ترکیب زهرا کهریزی، سروناز کماسی، کیمیا مناجاتی فسایی، صبا نجفی، حانیه صادقی، ندا محمدتقی‌پور، حنانه یعقوب‌زاده و با هدایت صحابه فرد به عنوان مربی و بازیکن در این رویداد حضور داشتند.

ملیکا شهاب سرپرست تیم بانوان و شاهین خرازچی به عنوان سرپرست کاروان اعزامی در کنار ملی‌پوشان بودند.

صعود تیم‌های ملی پدل ایران به نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
