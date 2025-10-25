باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
راهکاری برای لذت بخش‌تر شدن مشق نوشتن کودکان + فیلم

روانشناس کودک در خصوص مشق نوشتن کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سحر پهلوان نشان، روان‌شناس کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد مشق نوشتن کودکان نکاتی بیان‌ کرد.

 
