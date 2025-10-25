شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی گوشه‌هایی از ورزش و پیاده روی صبحگاهی در برخی از بوستان های شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش صبحگاهی یکی از موثرترین راهکار‌ها برای حفظ سلامت جسم و روان است. علاوه بر آن ورزش کردن در ساعت‌های ابتدایی روز نه تنها به تنظیم متابولیسم و بهبود عملکرد جسمی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش انرژی وشادابی می‌شود و سطح انرژی و کارایی ورزش دوستان را در طول روز افزایش می‌دهد. به همین مناسبت در نخستین روز هفته بوستان‌های شهید سلیمانی و شادی در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان میزبان علاقه‌مندان به ورزش شد
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

