باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش صبحگاهی یکی از موثرترین راهکارها برای حفظ سلامت جسم و روان است. علاوه بر آن ورزش کردن در ساعتهای ابتدایی روز نه تنها به تنظیم متابولیسم و بهبود عملکرد جسمی کمک میکند، بلکه باعث افزایش انرژی وشادابی میشود و سطح انرژی و کارایی ورزش دوستان را در طول روز افزایش میدهد. به همین مناسبت در نخستین روز هفته بوستانهای شهید سلیمانی و شادی در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان میزبان علاقهمندان به ورزش شد
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.