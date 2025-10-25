رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن دو نفر در اردبیل جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزبه مقدم، گفت: طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر مسمومیت دو نفر با گاز مونوکسیدکربن در روستای قیه قشلاقی از توابع شهر کوراییم واصل شد.
او افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: در این حادثه متاسفانه دو نفر جان خود را از دست داده بودند.
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (CO) یکی از شایعترین مسمومیتها در فصل سرد سال و از مرگبارترین انواع مسمومیتها بشمار میرود و از این رو لزوم رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها به ویژه گاز مونوکسید کربن مورد تاکید است.
منبع: صدا و سیما