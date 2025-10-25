باشگاه خبرنگاران جوان - سیدموسی حسینی بیان کرد: در اقدامی جهادی با توجه به اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو زندانیان مشمول در دو روز تعطیل اداری همکاران در ادارات تعزیرات در استان بوشهر با حضور در محل کار ۵۱ نفر مشمول مقررات این عفو از زندان رها شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر افزود: از این تعداد ۲۳ نفر مربوط به پروندههای بوشهر بوده و ما بقی محکومان دیگر استانها که از زندانهای استان بوشهر رها شدند و با اصلاح انجام شده در مدت حبس و پشیمانی از ارتکاب تخلفات به کانون گرم خانواده برگشتند.
حسینی تاکید کرد: این اقدام در راستای سیاستهای اصلاحی و انسانی نظام قضایی کشور صورت گرفته و جلوهای از رأفت اسلامی و توجه به بازگشت اجتماعی محکومان به جامعه را به نمایش گذاشته است.