روایت همسر شهید غلامعلی رشید از نحوه شهادت این سردار + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0633\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u0639\u0644\u06cc \u0631\u0634\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0645\u0644\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0645\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06af\u0631 \u0634\u0628 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0634 \u0634\u062f.\n