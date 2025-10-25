یک سایت لهستانی در گزارشی به تیم فوتبال لخ پوزنان پرداخت و از علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «Gol۲۴» لهستان، باشگاه لخ پوزنان در پنجره نقلوانتقالات تابستانی حدود ۵.۷ میلیون یورو هزینه کرده است؛ رقمی مشابه با بودجه نقلوانتقالاتی باشگاه لژیا ورشو. در میان تیمهای لیگ برتر لهستان (Ekstraklasa) تنها راکوو چستوخووا (حدود ۹ میلیون یورو) و ویدزف ووج (۷ میلیون یورو) هزینه بیشتری داشتهاند؛ تیمی که بهتازگی گرانترین سرمربی لیگ، ایگور یوویچویچ، را نیز به خدمت گرفته است.
لخ پوزنان برای جذب پنج بازیکن بهصورت دائمی پول پرداخت کرد، سه بازیکن را بهصورت قرضی به خدمت گرفت و رابرت گومنی را بهصورت رایگان و از طریق انتقال آزاد جذب کرد.
گرانترین خرید تاریخ باشگاه، یانیک آنگِرو، مهاجم اهل ساحل عاج است که از باشگاه سوئدی هالمستادس با مبلغی حدود ۲.۳ میلیون یورو به لخ پوزنان پیوست. اما متأسفانه او تاکنون در فهرست ما بهعنوان یک «فلپ» یا خرید ناموفق شناخته شده است و نمونههای مشابه دیگری هم وجود دارند.
با این حال، نکته امیدوارکنندهای هم وجود دارد؛ علی قلیزاده که تا مدتها در آستانه تبدیل شدن به یکی از بزرگترین ناامیدیهای لخ بود، سرانجام درخشید و بازیهایش تحسینبرانگیز شد. بدون او، تیم هرگز به قهرمانی مورد انتظار نمیرسید، از جمله با گل زیبایی که مقابل لژیا ورشو به ثمر رساند.
اکنون قلیزاده مصدوم است و هواداران بیصبرانه منتظر بازگشت او هستند؛ گویی بازگشت این بازیکن کلید حل مشکلات خط میانی تیم است و میتواند روح تازهای به لخ پوزنان ببخشد.