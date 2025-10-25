باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، میزبان الوحدات اردن بود و شاگردان ریکاردو ساپینتو موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسند تا نخستین برد فصل خود در رقابتهای آسیایی را جشن بگیرند.
بازیکنان استقلال هماکنون تمرکز خود را روی دیدار فردا مقابل فجرسپاسی گذاشتهاند. آخرین تمرین این تیم برای بازی با فجر امروز شنبه ۳ آبان برگزار میشود و پس از آن، کاروان تیم عازم استان فارس خواهد شد.
روزبه چشمی، کاپیتان استقلال که به دلیل مصدومیت در بازی با الوحدات غایب بود، در روزهای اخیر تمرینات اختصاصی خود را پشت سر گذاشته و روز گذشته در تمرین گروهی آبیها حاضر شد تا نشان دهد برای دیدار با فجرسپاسی آماده است.
اگرچه ممکن است او در ترکیب اصلی تیم قرار نگیرد، اما نامش در فهرست بازیکنان استقلال برای این مسابقه ثبت خواهد شد.
دیدار دو تیم فردا یکشنبه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز برگزار میشود.