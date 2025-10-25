کارگردان فیلم «دست ناپیدا» گفت: وضعیت سینمای ما زخمی را ایجاد کرده و اکنون فساد به فضای مجازی سرایت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - انسیه شاه‌حسینی، کارگردان سینما در واکنش به برنامه‌های یوتیوبی عشق‌یابی نظیر «عشق ابدی» که نسخه‌های فارسی آن در حال انتشار است، گفت: وقتی جوی آب از مسیر خود انحراف می‌یابد، رشد گیاهان متوقف می‌شود. فساد هم همینطور است.

وی افزود: میکروب زمانی وارد بدن می‌شود، که زخم در بدن است. هیچ‌وقت در بدن سالم میکروب نفوذ نمی‌کند. ‌

شاه‌حسینی بیان کرد: وضعیت سینمای ما این زخم را ایجاد کرد و اکنون فساد به مطبوعات، فضای مجازی و... سرایت کرده است. وقتی که فساد شروع شد، به همه جا سرایت می‌کند.

