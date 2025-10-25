باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به برگزاری هفته تربیت بدنی و ورزش از دستاوردهای قابل توجه ورزشکاران این استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی خبر داد و بر لزوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان تاکید کرد.

وی اظهار کرد: به نمایندگی از جامعه ورزش استان البرز، گزارشی از برنامه‌های ویژه هفته تربیت بدنی و ورزش ارائه می‌دهم. دکتر رضایی ادامه داد: این هفته که از ۲۶ مهرماه آغاز و تا ۲ آبان ادامه دارد، با اجرای بیش از ۱۴۰۴ برنامه ورزشی در سطح استان همراه است، در این مدت، ورزشکاران، مربیان و داوران البرزی در رویدادهای مختلف ورزشی در رشته‌های مختلف حضور فعال دارند.

وی با اشاره به حضور ۲۸ تیم ورزشی دختران و ۴۶ تیم ورزشی پسران استان البرز در مسابقات کشوری بیان کرد: دختران البرزی در دو روز گذشته توانستند رتبه چهارم المپیاد را در بین ۳۱ استان کشور کسب کنند که این موفقیت ارزشمند و قابل تقدیر است. همچنین، ورزشکاران پسر البرزی نیز با حضور فعال در مسابقات کشوری، به دنبال کسب افتخارات جدید برای استان هستند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز همچنین به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان اشاره کرد و گفت: استان البرز با جمعیت بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و نرخ مهاجرت بالا، با مشکلاتی در زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی مواجه است. وی خاطرنشان کرد: با این حال، ورزشکاران البرزی با وجود این کمبودها، همواره در رقابت‌های ملی و بین‌المللی به مدال‌های مختلف دست یافته‌اند.

رضایی افزود: ما در زمینه زیرساخت‌ها در وضعیت مناسبی قرار نداریم و در مقایسه با دیگر استان‌ها در انتهای جدول قرار داریم، اما از لحاظ مدال‌آوری، استان البرز جزو پنج استان برتر کشور است. این نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بالقوه زیادی در استان برای موفقیت‌های ورزشی وجود دارد. وی همچنین بر اهمیت توجه به این ظرفیت‌ها تاکید کرده و از مسئولین خواست تا برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان البرز اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: در شش ماه گذشته ۱۲ اردوی تیم ملی در استان البرز برگزار شد و ورزشکاران این استان موفق به کسب ۸ مدال آسیایی و ۹ مدال جهانی شدند. این افتخارات نشان می‌دهد که استان البرز ظرفیت بالایی در حوزه ورزش دارد.