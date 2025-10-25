رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درباره وضعیت فعالیت مراکز آموزشی و پیش‌دبستانی‌ها توضیحاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت فعالیت مراکز آموزشی و پیش‌دبستانی‌ها اظهار کرد: مراکز آموزشی و مدارس وابسته به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با ماهیت غیردولتی فعالیت می‌کنند و به همین دلیل، دولت هیچ‌گونه هزینه‌ای برای اداره و تأمین مالی کودکستان‌ها پرداخت نمی‌کند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان این که مراکز آموزشی عمدتاً توسط بخش غیردولتی و با سرمایه‌گذاری موسسان اداره می‌شوند، گفت: شهریه‌های دریافتی در کودکستان‌ها بر اساس موارد و مؤلفه‌های مشخص‌شده از سوی موسس تعیین می‌شود و نحوه محاسبه آن تابع ضوابط و معیار‌های مصوب سازمان است. 

شیخ الاسلام ادامه داد: احتمال دارد در آینده نزدیک، ضوابط و دستورالعمل‌های جدیدی برای سامان‌دهی فعالیت مؤسسات آموزشی در مدارس و مراکز پیش‌دبستانی تدوین و ابلاغ شود تا روند فعالیت آنها شفاف‌تر و منطبق‌تر با سیاست‌های کلان آموزش و پرورش باشد. هدف اصلی این اصلاحات، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تضمین عدالت در دسترسی کودکان به آموزش اولیه است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک همچنین درباره همکاری مؤسسات آموزشی با مدارس دولتی توضیح داد: در برخی مدارس دولتی، مؤسسات خصوصی یا غیردولتی در قالب طرح‌های آموزشی و حمایتی خاص وارد همکاری با مدارس شده‌اند و در تعدادی از کلاس‌ها برنامه‌های مکمل اجرا می‌کنند. البته تمام این همکاری‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات آموزش و پرورش انجام شود و زیر نظر اداره‌های کل استان‌ها مورد نظارت قرار گیرد.

تعیین شهریه کودکستان‌ها بر اساس پنج شاخص کلیدی
فعالیت فوق‌برنامه در پیش‌دبستانی رسمیت ندارد
تعیین شهریه کودکستان‌ها باید نظام‌مند باشد
۱۱:۵۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ولی کلاس و آب و برق رو باید بده
۱۱:۴۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اینکه قانون وضع کنید که کودک دو سال باید کودکستان برود و همه مهدها و کودکستانها هم آژاد با شهریه بالا هستند یعنی اینکه پول جیب شما را ما با قانون میدزدیم.
۱۱:۳۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ای کاش سازمان ملی تعلیم وتربیت یک سازمان مستقل یا زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری بود .از وقتی که زیر مجموعه آموزش و پروش شده داره کودکستانها از اصلیت و حتی آموزش ویژه کودک دور میشن . آ پ دنبال درامد زایی برای خودش از کودکستانهاست وحتی در بخش نظارت از بهزیستی ظعیف تر عمل کرده درصورتی آپ میتونه موفق عمل کنه که به کودکستانها یک مقطع تحصیلی جدای از ابتدایی نگاه کنه که متسفانه چنین نیست مهد های کودکی که قبلا زیر مجموعه بهزیستی بودن واز همین قوانین دولتی مجوز گرفته بودن نه تنها مجوزشونو بی اعتبار کردن بلکه دارن به کودکستانهای تاسیس جدید مجوز میدن ولی مهدهای سابق روی هوا هستند ............... .بقول معروف رفتن ابرو رو درست کنن زدن چشمو ناقص کردن. واقعاً کشور عزیزمون تا این حد عقب افتاده هستش که برای تاسیس و راندازی یک سازمان 6ساله فقط یک سازمان روی کاغذ تشکل دادن!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وجالبه آپ هنوز کودکستانها را به چشم مهدهای کودک سابق نگاه میکنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مسئولین بالا دستی به ظاهر قضیه نگاه میکنن نمیدونن آپ چه تفاوتی بین مدارس غیر انتفاعی که موسسینش فرهنگی هستن و کودکستانها که غالب موسسینش غیر فرهنگی هستن قائل میشن!!!!!!!!!!!!!! زهی خیال باطل.............................
۱۱:۱۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱۱:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
وقتی کودکان غزه ولبان وسوریه هستن چرا مهد کودک ایران .
اونوقت توقع افزایش جمعیت هم دارید .

زندگی را به ملت جهنم کردید.
