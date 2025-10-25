باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت فعالیت مراکز آموزشی و پیش‌دبستانی‌ها اظهار کرد: مراکز آموزشی و مدارس وابسته به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با ماهیت غیردولتی فعالیت می‌کنند و به همین دلیل، دولت هیچ‌گونه هزینه‌ای برای اداره و تأمین مالی کودکستان‌ها پرداخت نمی‌کند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان این که مراکز آموزشی عمدتاً توسط بخش غیردولتی و با سرمایه‌گذاری موسسان اداره می‌شوند، گفت: شهریه‌های دریافتی در کودکستان‌ها بر اساس موارد و مؤلفه‌های مشخص‌شده از سوی موسس تعیین می‌شود و نحوه محاسبه آن تابع ضوابط و معیار‌های مصوب سازمان است.

شیخ الاسلام ادامه داد: احتمال دارد در آینده نزدیک، ضوابط و دستورالعمل‌های جدیدی برای سامان‌دهی فعالیت مؤسسات آموزشی در مدارس و مراکز پیش‌دبستانی تدوین و ابلاغ شود تا روند فعالیت آنها شفاف‌تر و منطبق‌تر با سیاست‌های کلان آموزش و پرورش باشد. هدف اصلی این اصلاحات، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تضمین عدالت در دسترسی کودکان به آموزش اولیه است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک همچنین درباره همکاری مؤسسات آموزشی با مدارس دولتی توضیح داد: در برخی مدارس دولتی، مؤسسات خصوصی یا غیردولتی در قالب طرح‌های آموزشی و حمایتی خاص وارد همکاری با مدارس شده‌اند و در تعدادی از کلاس‌ها برنامه‌های مکمل اجرا می‌کنند. البته تمام این همکاری‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات آموزش و پرورش انجام شود و زیر نظر اداره‌های کل استان‌ها مورد نظارت قرار گیرد.