مدیر کل بیمه سلامت گلستان از افزایش سقف کمک هزینه بیمه تا ۸۵ میلیون تومان به بیماران خاص و صعب العلاج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حسینی گفت: این مبلغ برای بیماران خاص و صعب العلاج در سال گذشته ۷۰ میلیون تومان بود که با رایزنی‌های انجام شده این مبلغ به ۸۵ میلیون تومان رسید.

وی همچنین گفت: هزینه ایی که بابت کمک به اهداکنندگان کلیه از سوی بیمه سلامت تامین می شد به مبلغ ۱۱۰ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان افزایش پیداکرد.

مدیر کل بیمه سلامت ادامه داد: این خدمت تنها مختص بیمه شدگان بیمه سلامت نمی‌شود و بیمه شدگان بخش‌های دیگر هم می توانند از این خدمت بهره‌مند شوند.

گفتنی است بیش از ۱ میلیون و ۲۴۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.