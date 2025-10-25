مردی که در پی اختلاف با همسرش، برادر او را به قتل رسانده بود در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان- یک‌سال قبل گزارش درگیری مرگباری در جنوب تهران به پلیس اعلام شد. پس از حضور مأموران در محل مشخص شد که مردی ۴۵ ساله پس از قتل برادرزنش با ۵ ضربه قمه از محل گریخته است. با شروع تحقیقات متهم دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «من فقط یک پسر داشتم که این مرد او را از من گرفت. به هیچ عنوان حاضر به رضایت نیستم و خواستار قصاص او هستم.»

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «من در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران به عنوان نیروی خدماتی کار می‌کردم آنجا با همسرم که همکارم بود آشنا شدم و درخواست ازدواج دادم. اما او برای این ازدواج شروطی گذاشت. همسرم قبلاً ازدواج کرده بود و دو فرزند داشت که با پدرشان زندگی می‌کردند از من خواست آنها را نزد خودمان بیاوریم که قبول کردم. بعد هم گفت خودروات را به نامم بزن و پولی هم در حسابم واریز کن که پشتوانه‌ام باشد. از آنجا که عاشق او شده بودم شروطش را پذیرفتم و باهم عقد کردیم. من هدایای گرانقیمتی برایش می‌خریدم به عنوان شب یلدا حدود ۵۰-۴۰ میلیون تومان طلا و هدایای دیگر برایش خریدم، اما چند هفته بعد از عقد به من گفت نمی‌تواند با من زندگی کند. من که از این تصمیم عصبانی شده بودم چندباری به مقابل خانه پدرش رفتم، اما اصلاً حاضر به صحبت با من نبود تا اینکه روز حادثه دوباره به مقابل خانه پدرش رفتم و گفتم اگر نمی‌خواهی با من زندگی کنی پول و خودرو و هدایا را پس بده که ناگهان برادرش جلو آمد و درگیر شدیم و من از روی عصبانیت با قمه او را زدم.»

با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

Germany
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اگه این آقا با نیت طلب حق و خیر رفته بود دم درشون که "از من کلاهبرداری شده پس بده" پس واسه چی همراهش قمه داشته؟ مگه ما دادگاه نداریم این مسائل رو حل کنه؟ مشخصه که قمه برده چون نقشه کشیده و انتظار داشته از قمه استفاده کنه. این ارازل و اوباش باید اعدام بشن.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۰:۳۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تا وقتی که برده تکونولوژی هستیم این وضع ادامه داره. باید برگردیم به زندگی سنتی تا بلکه رنگین کمان رو ببینیم
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چرا مردان سمت دختران نجیب نمیرن...؟!
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
از حدود 5سال پیش ،عده‌ای وحشی، در ایران،به بهانه‌ هایی وبه راحتی قاتلهای ریلکسی شدند، احتمالا این قاتلها پشتیبان وحامیانی دارند،چندین سال پیش کسی جرأت قمه و چاقو کشی نداشت،الان هربی سر وپایی، بعد از مصرف الکل یا مواد مخدر...،با سلاح سرد وگرم جنایت میکند،معلوم نیست کی ها این قاتلها را سراغ افرا د مورد نظرشون میفرستن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اکثر زنان بیوه بخصوص اونایی که چرب زبانند وکمی هم زیبا هستند هدفشان پول هست مدتی عقد بکند دارندارش ازدست مرد بیرون بکشد بعد درخواست طلاق میکند یا پول یا زندان
۲
۱۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
الهی که شیطان ما را نرباید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چرا اينجا اعلام نمي كنيد اين مجرم از كدام شهرستان است. اگر افغانستاني مي بود رگ نژادپرستي تان گل مي كرد
۱
۱
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۳:۵۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
برو بابا. ما ایران پرست هستیم, حالا شما هرچی میگی بگو بهش.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
افراد قاتل معمولا قتل خودشونو موجه جلوه میدهند،با قمه ارتکاب قتل!!!! اونهم به بهانه ی کلاهبرداری همسر،البته که کندن از مال دیگران هم حرامه،
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
کاملا مشخصه چرا بعد از عقد تو رو نخواسته. چون اون روی وحشیتو نشون دادی. آدم یهویی قمه کش نمیشه. امیدوارم اعدامت کنن تا جامعه از امثال تو پاک شه
۱۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خوبه قاضی نشدی
بگو ببینم چه حکمی برا زنای شیاد کلاهبردار می‌بری با این قضاوتت؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خدایا چنان کن سرانجام کار ،،، تو خوشنود باشی و ما رستگار
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بعضی از خانما فکر میکنن اقایون رییس بانک مرکزی هستن
۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
؟!!!!! چه داستان مزخرفی؟!!!
۴۰ - ۵۰ میلیون کادو شب یلدا !!!!
خانمی که قبلا ازدواج کرده و دوتا بچه داشته؟!!!
یه دفه قمه کشیده؟!!!!
چه یه جوریه؟!!!
اینو اول یه بررسی سلامت عقلانی ببکنید!!
۷
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
عشقه دیگه. عاشق نشدی که این چیزها رو درک کنی
United States of America
ناشناس
۱۷:۱۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
حق با مرده باید اون عفریته و پدرشم می کشت اینطوری تو دادگاه دور بر ندارن. بی لیاقتها زندگیشو نابود کردن.
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
حتما باج و رشوه از کارکنا و مراجعین میگرفته و جنسای محل کار رو میدزدیده والا یه نظافتچی چطوری اینهمه پول درمی آورده ؟؟؟؟؟
۱۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یه نظافتچی چه جوری اینهمه درآمد داشته ؟؟؟؟؟؟؟؟
۳
۶
پاسخ دادن
