معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در سال جاری طی نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اخذ وجوه مازاد بر تعرفه‌های قانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ایروان مسعودی‌اصل معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در سال جاری طی نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اخذ وجوه مازاد بر تعرفه‌های قانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد و اعلام کرد که با وجود مکاتبات قبلی و تذکرات معاونت درمان وزارتخانه، اخذ وجوه مازاد توسط بیمارستان‌های خصوصی همچنان ادامه دارد.

وی در این نامه به مواردی از قبیل «دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفه‌های قانونی»، «تعرفه تریاژ برای بیماران سطح ۵ اورژانس»، «وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی)»، «ویزیت پزشک عمومی ۹۰۰ هزار تومانی در اورژانس» و «اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائه نشده مانند تخت در سرم‌تراپی سرپایی» اشاره کرده است که این اقدامات بیانگر بی‌توجهی به قوانین و مقررات و احتمال سوءجریاناتی از جمله تعارض منافع است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور همچنین با استناد به آیین‌نامه نحوه اداره مراکز درمانی دانشگاه آزاد اسلامی، بر لزوم شناسایی و حذف مصادیق اخذ وجوه مازاد و تعرفه‌سازی در بیمارستان‌ها تأکید کرد و خواستار معرفی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی و اعمال نمره منفی در اعتباربخشی آنان شد.

گفتنی است، سازمان بازرسی کل کشور اواخر فروردین ماه امسال با ارسال نامه هشداری از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته بود که موضوع اخذ وجوه غیرقانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی را به صورت ویژه در دستور کار نظارتی آن وزارتخانه قرار داده و حداکثر ظرف یک ماه نتیجه مراجعه بازرسان وزارت بهداشت به بیمارستان‌های خصوصی و بررسی سامانه مرتبط با محاسبه تعرفه‌های آن مراکز به سازمان بازرسی کل کشور را اعلام کند.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، بیمارستان خصوصی
خبرهای مرتبط
عملکرد واحد‌های مالیاتی باید در خدمت مردم و منطبق با حقوق قانونی آنها باشد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
دستگاه‌های اجرایی خدمت به ایثارگران را در اولویت قرار دهند
ماجرای صدور کیفرخواست پرونده جدید نیشکر هفت‌تپه چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
آخرین اخبار
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
توصیه‌ای مهم ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵؛ چه بیمارانی منع حضور در حج تمتع را دارند؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی به فرزندان ایتام و محسنین
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند
هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
ساخت ۵۷ درصد از بازار‌های میوه و تره‌بار در محلات کم برخوردار
برگزاری «رویداد ملی جامعه‌پرداز» با حضور ۳هزار مجموعه مردمی در تهران
اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ
وظایف رانندگان در زمان رسیدن به خط عابرپیاده چیست؟ + فیلم
ورزشگاه وحدت با چمن نو و چهره‌ای تازه در منطقه۱۴ افتتاح شد
۱۰ هزار مترمربع فضای سبز به بوستان‌های منطقه یک افزوده می‌شود
آیا عابرپیاده هم می‌تواند مقصر تصادفات باشد؟ + فیلم
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی/ قرار بازداشت نقض شد
کمپین «مقابل ایرانیان زانو بزنید»؛ روایت اقتدار ایرانی با رونمایی از مجسمه «والرین» در میدان انقلاب
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: بریکس می‌تواند جهانی عادلانه‌تر مبتنی برقانون را رقم بزند
کاهش زمان سفر با تکمیل هم‌زمان دو پروژه ترافیکی در منطقه۸
بررسی شیوه‌نامه ارزیابی و امتیازدهی در سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»
خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
۹۴ درصد افراد دارای معلولیت در خانه نگهداری می‌شوند
اجرای طرح «نذر خدمت» در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا
۳۸ درصد فوتیان تصادفات پایتخت، عابرین پیاده هستند