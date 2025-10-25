۶۲ محدوده امیدبخش معدنی به ایمیدرو واگذار شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مهدی سیفی باغی خانی در نشست مشترک نمایندگان ایمیدرو، شرکت صنایع فولاد کردستان، شرکت کومیدکو و اداره کل صمت افزود: در این پهنه‌ها، محدوده‌هایی با پتانسیل بالا به‌ویژه در حوزه سنگ‌آهن شناسایی شده‌اند که می‌توانند نقش بسزایی در تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان داشته باشند.

وی بیان کرد: کار در حوزه معدن، نیازمند رویکرد جهادی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی کشور است.

معاون امور معادن اداره کل صمت کردستان با اشاره به ظرفیت‌های خدادادی استان کردستان در زمینه ذخایر طلا، آهن و سایر مواد معدنی اظهار داشت: انتظار می‌رود ایمیدرو با تمام توان و با حسن نیت به این حوزه ورود پیدا کرده و بستر‌های لازم برای تحول در بخش معدن و اشتغال استان را فراهم کند.

سیفی باغی خانی یاداور شد: بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، حق مردم استان است و باید در راستای تحقق ارزش افزوده و رشد پایدار منطقه‌ای گام برداشته شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا کنون ۶۲ محدوده معدنی به ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری و فعالیت معدنی واگذار شده و انتظار می‌رود این مجموعه با تمام ظرفیت در این مسیر ورود کند و با همکاری شرکت‌های فعال، زمینه تحولی همه‌جانبه در بخش معدن و صنایع معدنی را در این استان فراهم آورد.