باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل روز شنبه به سازمان ملل و سایر نهادهای چندجانبه حمله لفظی کرد و گفت که آنها «کار خود را متوقف کردهاند» و در محافظت از قربانیان جنگ غزه کوتاهی کردهاند.
لولا این سخنان را پس از دیدار با انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی پیش از یک اجلاس منطقهای بزرگ که احتمالاً رئیس جمهور برزیل در آن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد، بیان میکرد.
لولا پس از دیدار دو جانبه برای تعمیق روابط بین دو ملت، به خبرنگاران گفت: «چه کسی میتواند نسلکشیای را که مدتهاست در نوار غزه در جریان است، بپذیرد؟»
لولا گفت: «نهادهای چندجانبهای که برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات ایجاد شده بودند، از کار افتادهاند. امروز، شورای امنیت سازمان ملل و سازمان ملل دیگر کارایی ندارند.»
به نظر میرسد لولا همچنین به ترامپ حمله لفظی کرد و گفت: «برای یک رهبر، اینکه بتواند سرش را بالا بگیرد مهمتر از جایزه نوبل است.»
ترامپ روز جمعه واشنگتن را به مقصد آسیا و برای مذاکرات مهم با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در کره جنوبی در روز پنجشنبه، آخرین روز سفرش ترک کرد.
اما ابتدا، انتظار میرود رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه شاهد امضای توافق صلح بین تایلند و کامبوج باشد که او - تا حدودی - در ایجاد آن نقش داشته است.
کاخ سفید این ماه پس از آنکه کمیته نوبل نروژ جایزه صلح را به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا اعطا کرد و ترامپ را نادیده گرفت، به شدت از آن انتقاد کرد.
از زمان بازگشت به کاخ سفید برای دومین دوره ریاست جمهوری در ژانویه، ترامپ بارها اصرار داشته است که به دلیل نقشش در حل و فصل درگیریهای متعدد، شایسته دریافت جایزه نوبل است - ادعایی که ناظران میگویند به طور گسترده اغراقآمیز است.
در همین حال، ترامپ و لولا پس از ماهها اختلاف بر سر محاکمه و محکومیت متحد ترامپ، رئیس جمهور سابق راست افراطی برزیل، ژائیر بولسونارو، شروع به رفع اختلافات خود کردهاند.
ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی بر بسیاری از محصولات برزیلی وضع کرده و تحریمهایی را علیه چندین مقام ارشد از جمله یک قاضی ارشد دیوان عالی اعمال کرده است تا برزیل را به خاطر آنچه که او «شکار جادوگر» علیه بولسونارو نامید، مجازات کند.
دیوان عالی برزیل در ماه سپتامبر بولسونارو را به دلیل نقشش در کودتای نافرجام پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ مقابل لولا، به ۲۷ سال زندان محکوم کرد.
اما روابط بین ترامپ و لولا زمانی رو به بهبود گذاشت که این دو رهبر ۷۹ ساله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر دیدار کوتاهی داشتند. آنها سپس در ۶ اکتبر تلفنی صحبت کردند و ابتدا احتمال دیدار در اجلاس آسهآن را مطرح کردند.
منبع: خبرگزاری فرانسه