لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل در مورد نسل‌کشی غزه گفت که سازمان ملل «کار خود را متوقف کرده است».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل روز شنبه به سازمان ملل و سایر نهاد‌های چندجانبه حمله لفظی کرد و گفت که آنها «کار خود را متوقف کرده‌اند» و در محافظت از قربانیان جنگ غزه کوتاهی کرده‌اند.

لولا این سخنان را پس از دیدار با انور ابراهیم، ​​نخست وزیر مالزی پیش از یک اجلاس منطقه‌ای بزرگ که احتمالاً رئیس جمهور برزیل در آن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد، بیان می‌کرد.

لولا پس از دیدار دو جانبه برای تعمیق روابط بین دو ملت، به خبرنگاران گفت: «چه کسی می‌تواند نسل‌کشی‌ای را که مدت‌هاست در نوار غزه در جریان است، بپذیرد؟»

لولا گفت: «نهاد‌های چندجانبه‌ای که برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات ایجاد شده بودند، از کار افتاده‌اند. امروز، شورای امنیت سازمان ملل و سازمان ملل دیگر کارایی ندارند.»

به نظر می‌رسد لولا همچنین به ترامپ حمله لفظی کرد و گفت: «برای یک رهبر، اینکه بتواند سرش را بالا بگیرد مهم‌تر از جایزه نوبل است.»

ترامپ روز جمعه واشنگتن را به مقصد آسیا و برای مذاکرات مهم با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در کره جنوبی در روز پنجشنبه، آخرین روز سفرش ترک کرد.

اما ابتدا، انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه شاهد امضای توافق صلح بین تایلند و کامبوج باشد که او - تا حدودی - در ایجاد آن نقش داشته است.

کاخ سفید این ماه پس از آنکه کمیته نوبل نروژ جایزه صلح را به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا اعطا کرد و ترامپ را نادیده گرفت، به شدت از آن انتقاد کرد.

از زمان بازگشت به کاخ سفید برای دومین دوره ریاست جمهوری در ژانویه، ترامپ بار‌ها اصرار داشته است که به دلیل نقشش در حل و فصل درگیری‌های متعدد، شایسته دریافت جایزه نوبل است - ادعایی که ناظران می‌گویند به طور گسترده اغراق‌آمیز است.

در همین حال، ترامپ و لولا پس از ماه‌ها اختلاف بر سر محاکمه و محکومیت متحد ترامپ، رئیس جمهور سابق راست افراطی برزیل، ژائیر بولسونارو، شروع به رفع اختلافات خود کرده‌اند.

ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی بر بسیاری از محصولات برزیلی وضع کرده و تحریم‌هایی را علیه چندین مقام ارشد از جمله یک قاضی ارشد دیوان عالی اعمال کرده است تا برزیل را به خاطر آنچه که او «شکار جادوگر» علیه بولسونارو نامید، مجازات کند.

دیوان عالی برزیل در ماه سپتامبر بولسونارو را به دلیل نقشش در کودتای نافرجام پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ مقابل لولا، به ۲۷ سال زندان محکوم کرد.

اما روابط بین ترامپ و لولا زمانی رو به بهبود گذاشت که این دو رهبر ۷۹ ساله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر دیدار کوتاهی داشتند. آنها سپس در ۶ اکتبر تلفنی صحبت کردند و ابتدا احتمال دیدار در اجلاس آسه‌آن را مطرح کردند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنگ غزه ، رئیس جمهور برزیل
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
خبرنگار شهید فلسطینی برنده جایزه جهانی قهرمان آزادی مطبوعات شد
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
همه اش زیر سر آمریکاست
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
لین سازمان فقط مجوز زورگویی برای قدرتمندان است اگر منحل شود جهان بهتر میتواند از حق خودش دفاع کند
۰
۴
پاسخ دادن
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
آخرین اخبار
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
مین زدایی غزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد
موزه لوور پس از سرقت، جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
شهادت ۹۳ فلسطینی در غزه از زمان آغاز آتش‌بس
طرح اسرائیل برای غزه پس از آتش‌بس
آغاز دور جدید مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول
تحویل دومین محموله خانه‌های پیش‌ساخته چین به مهاجران افغانستان
آغاز اقدامات حقوقی در لندن برای محاکمه انگلیسی‌های شرکت کننده در جنگ غزه
اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تماس مستقیم روسیه و آمریکا انجام می‌دهد
هشدار آنروا در مورد فصل زمستان پیش رو برای فلسطینیان غزه
ساماندهی اتباع غیر مجاز ادامه داد؛ سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی + فیلم
ادامه نقض آتش‌بس و حملات ارتش اشغالگر به نوار غزه
آغاز فاز دوم خط آهن خواف-هرات؛پیوند افغانستان به بازارهای جهانی تا دو سال آینده
آذربایجان همکاری‌های نفتی و گازی خود با افغانستان را گسترش می‌دهد
ادامه مسدودیت مرزهای پاکستان با افغانستان به دلایل امنیتی
مقام بهداشتی غزه: سیستم‌های پزشکی هنوز در وضعیت وخیمی هستند
۴۴۰۰ نفر در ایتالیا توسط کشیشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند
چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور هنرمندان دارای معلولیت از افغانستان و ۱۳ کشور جهان در تهران
رئیس جمهور برزیل: شورای امنیت و سازمان ملل دیگر کارایی ندارند
خبرنگار شهید فلسطینی برنده جایزه جهانی قهرمان آزادی مطبوعات شد
کارائیب در محاصره جاه طلبی ترامپ
نماینده پوتین: اوکراین و روسیه به «راه حل دیپلماتیک» در مورد جنگ نزدیک شده‌اند
مادورو: ونزوئلا به همراه دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی مانع جنگ آمریکا می‌شود