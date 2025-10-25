باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر راضیه کشاورز سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها گفت: مصرف نابجای استروئید‌های آنابولیک می‌تواند باعث عقیمی، نارسایی قلب و کبد، کوتاهی قد، بزرگ شدن سینه در مردان، پرمویی و خشونت صدا در زنان شود.

وی افزود: یکی از عوارض روانی سوءمصرف این داروها، پرخاشگری و بروز رفتار‌های ضداجتماعی است. مصرف دارو‌های نیروزا در ورزشکاران حرفه‌ای نیز می‌تواند باعث مرگ ناگهانی شود.

کشاورز خاطرنشان کرد: قاچاقچیان برای افزایش وزن مواد مخدر، به تریاک و سایر مواد فلزات سمی مانند سرب اضافه می‌کنند که موجب مسمومیت حاد و مرگ مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی تأکید کرد: استفاده خودسرانه از فرآورده‌های قاچاق و بدون مجوز برای بدن‌سازی خطر ابتلا به اختلالات جسمی و روانی را افزایش می‌دهد و خانواده‌ها و مربیان ورزشی باید نسبت به این مسائل آگاهی کامل داشته باشند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، کشاورز در پایان گفت: افزایش سطح آگاهی عمومی درباره عوارض ویرانگر اعتیاد و سوءمصرف داروها، آموزش پیشگیری صحیح و پایش مصرف این فرآورده‌ها، اساسی‌ترین گام در کاهش خطرات جسمی و روانی ناشی از این مواد است.