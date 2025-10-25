باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسن اسدی امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه سرمایهگذاری توقفگاه ۱۱۳ هکتاری ماشینآلات سنگین و ساماندهی ضایعاتفروشان، اظهار کرد: این پروژه با هدف ساماندهی ماشینهای حمل بار و وسایل نقلیه سنگین در جنوب شرق شیراز اجرایی شده است.
او از این پروژه به عنوان پروژهای ارزشمند عمرانی و اقتصادی در سالهای اخیر یاد کرد و افزود: اجرای این پروژه بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها جزو تکالیف و وظایف شهرداری است و یکی از اتفاقات بسیار میمون و باارزش در حوزه مدیریت شهری محسوب میشود.
شهردار شیراز با اشاره به اینکه در میان قراردادهای سرمایهگذاری شهرداری، این پروژه سهمی بیش از ۴.۵ همت دارد، ارزش فعلی پروژه با توجه به مقیاس و موقعیت آن را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته اسدی، این محل اجرای طرح به گونهای انتخاب شده که راههای مواصلاتی و کمربندیها دسترسی مناسبی برای وسایل نقلیه از شرق و جنوب کشور فراهم کنند.
او ادامه داد: این مجموعه شامل بخشهایی نظیر توقفگاه، محل استراحت رانندگان، اورژانس، ایستگاه آتشنشانی، دفاتر اداری، سرویسهای بهداشتی و انبارهای نگهداری است و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و ترافیکی طراحی شده است.
شهردار شیراز هدف از برگزاری این بازدید را بررسی میدانی و رفع مشکلات اجرایی پروژه عنوان کرد و گفت: گاهی در روند اجرا مسائل اداری، صدور پروانه یا معارضات ملکی پیش میآید که باید با حضور در محل، سریعتر برای رفع آنها اقدام شود.
اسدی افزود: شهرداری با اجرای این طرحها در مسیر توسعه درآمدهای پایدار حرکت میکند: وقتی میگوییم شهرداری دیگر با عوارض اداره نمیشود، یعنی سهم عوارض در بودجه کمتر از ۴۰ درصد شده و بیش از ۶۰ درصد درآمدها از محل سرمایهگذاریها و طرحهای مشارکتی تامین میشود. سال گذشته برای اولینبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل سرمایهگذاری به بودجه مصوب شهرداری افزوده شد که اتفاق بزرگی است.
او ادامه داد: این پروژه ۱۱۳ هکتاری بخشی از مجموعهای بزرگتر به وسعت ۳۰۳ هکتار است که در آینده توسعه خواهد یافت.
رئیس کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیطزیست شورای اسلامی شهر شیراز نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی فضاهای شهری، گفت: تحقق مفهوم ساماندهی در این دوره از مدیریت شهری، از مهمترین دستاوردهای شهرداری شیراز به شمار میرود.
مسعود زارعی با بیان اینکه کلمه ساماندهی مفهومی گسترده و متنوع دارد، عنوان کرد: در این دوره از شهرداری، تحقق واقعی ساماندهی در سطح شهر اتفاق افتاده و تلاشهای چشمگیری در این زمینه انجام شده است.
او افزود: در پروژههای ۱۱۳ هکتاری، ۲۸ هکتاری و ۳۰۰ هکتاری اقداماتی انجام شده که شهر شیراز بهشدت به آنها نیاز داشت و این موضوع از دو دهه پیش یکی از نیازهای اساسی شهر به شمار میرفت.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز گفت: وقتی سخن از سازندگی در جایجای شیراز به میان میآید، باید اذعان کرد که موضوع ساماندهی یکی از اصلیترین و ضروریترین اقدامات بوده است که خوشبختانه در این دوره به شکل جدی موردتوجه قرارگرفته است.
زارعی افزود: بستههای متنوعی در این زمینه تعریف شده که هم با مشارکت سرمایهگذاران و هم از طریق سرمایهگذاری مستقیم شهرداری در حال اجراست.
او با تاکید بر اینکه ساماندهی یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر برای شهر شیراز بوده است، بیان کرد در کنار نگاه جامع شهرداری و شهردار موفق، محبوب و موثر شیراز در ارائه خدمات متنوع به شهروندان، اصل موضوع ساماندهی نیز جایگاه ویژهای یافته و اقدامات موثری در این راستا انجام شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای شهر شیراز هم گفت: از ابتدای شروع دوره ششم شورا، سازمان مدیریت حمل بار شهرداری شیراز پروژهای تحت عنوان سایت ساماندهی ماشینآلات سنگین را بررسی کرده است.
علیرضا اسکندری افزود: قرارداد این پروژه در سال ۱۴۰۲ با سرمایهگذار بسته شد و اکنون مراحل اجرایی آن در جریان است و پیشبینی میشود شهریور سال آینده بهرهبرداری شود.
به گفته اسکندری، سرمایهگذاریهای پیشین در شیراز عمدتا محدود به حوزه مسکونی و تجاری بوده است، اما با بررسیهای انجام شده، مسیر پروژههای سرمایهگذاری به سمت پروژههای خدماتی سوق داده شد. نمونه اینرویکرد، پروژه ساماندهی ماشینآلات سنگین، پروژه ۲۸ هکتاری ساماندهی ضایعاتفروشان و پروژه ۳۰۰ هکتاری ساماندهی مشاغل است.
او تصریح کرد: این پروژهها مدل جدیدی از مشارکت اقتصادی با حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی را ایجاد کردهاند و موفقیت آنها باعث شده سایر کلانشهرها نیز از این مدل بهرهبرداری کنند.
اسکندری افزود: در سالهای گذشته قراردادهای سرمایهگذاری با مجموع تقریبی ۶۰ همت منعقد شده که عمدتا در حوزه گردشگری، تفریحی و خدماتی بوده و تنها یک