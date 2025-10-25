مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از افتتاح فاز اول پروژه ستاری-فهمیده تا پایان پاییز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره آخرین وضعیت پروژه ستاری-فهمیده اظهارکرد: مرحله اول بهره‌برداری از پل fa محور شمال به جنوب تا پایان پاییز تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در این مرحله قسمت شمال به جنوب روی مسیر اصلی می‌افتد، گفت: با این اقدام بستر کار برای پل چپ‌گرد (مسیر شمال به سمت غرب و اجرای باکس‌هایی که در محور قبلی وجود داشت) مهیا می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال چند پروژه در دست افتتاح است، خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۶ پروژه عمرانی دیگر افتتاح خواهد شد. حکیم-تعاون، فاز اول ستاری-فهمیده، ستارخان-چمران، پروژه شوشتری، پروژه فاز ۲ بروجردی، پروژه میدان سپاه، پروژه میدان سبلان، پروژه چوب تراش، پروژه یادگار-نیایش، پل رودره فرحزاد و مسیر تندرستی از جمله پروژه‌های در دست افتتاح تا پایان سال است.