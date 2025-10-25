شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت میوه آووکادو در روستای حاجیکلا صنم شهرستان قائمشهر استان مازندران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آووکادو یک میوه‌ی گلابی شکل و همیشه سبز است که از درخت استوایی به دست می‌آید و خواص بسیاری برای سلامتی دارد. امروزه این میوه تبدیل به یک ماده غذایی بسیار محبوب در میان ورزشکاران و افرادی شده است. هم اکنون این درخت استوایی باهمت باغدار خوش سلیقه اقای مصطفی مرادی در روستای حاجیکلا صنم شهرستان قائمشهراستان مازندران به بار نشسته و جلوه‌ای بی نظیر به این منطقه بخشیده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت این محصول خوش رنگ و لعاب را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - مازندران

