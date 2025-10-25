مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از فعالسازی رومینگ اپراتور دوم در ۱۷۰ روستای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از برنامه ریزی لازم این مجموعه به منظور فعالسازی رومینگ بین اپراتوری در سایتهای تلفن همراه در مناطق روستایی خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه پوشش دیگر اپراتورهای تلفن همراه در بیش از ۵۰ روستای استان فعال میشود.
او در ادامه با اشاره به راه اندازی ۱۵۰ سایت تلفن همراه در مناطق روستایی ۱۸ شهرستان مازندران، افزود: در پی پیگیریهای متعدد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و بخشداران مختلف، بواسطه درخواستهای دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها، با مساعدت مجری طرح توسعه خدمات عمومی و اجباری روستایی وزارت ارتباطات، پیگیری لازم از طریق اپراتورهای تلفن همراه به منظور فعالسازی رومینگ دیگر اپراتورها در مناطق مدنظر در حال انجام بوده و پس از بررسیهای فنی لازم، اجرایی خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران در ادامه ضمن تشریح اقدامات گسترده دولت چهاردهم در راستای برقراری عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتالی میان روستاهای کشور با مراکز شهری، گفت: تکمیل پوشش اینترنت نسل چهارم ۴G دیگر اپراتورها در ۱۷۰ روستای مازندران از طریق فعالسازی رومینگ اپراتوری انجام گردیده که از طریق مکاتبه با فرمانداران شهرستانهای استان اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت میپذیرد.
او افزود: مردم ساکن در روستاهای هدف اعلامی میتوانند از طریق فعالسازی رومینگ بین اپراتوری در روی تنظیمات گوشیهای تلفن همراه خود و یا انجام ترابرد پذیری از خدمات اپراتور مدنظر در زمینه مکالمه و یا اینترنت همراه استفاده نمایند.
بر اساس اعلام مدیرکل فاوای مازندران رومینگ بین اپراتوری در دو روستای بایع کلای نکا و ولیلای سوادکوه فعال گردیده و اهالی ساکن در این دو روستا میتوانند از خدمات دیگر اپراتورها در محدوده روستاهای اعلامی استفاده نمایند.