رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران از کاهش حضور اتباع در محلات پایتخت و به دنبال آن کاهش تعداد دانش‌آموزان اتباع در کلاس‌های درس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر امانی درخصوص تأثیر خروج اتباع بر رضایت شهروندان در محلات مختلف پایتخت، اظهار کرد: در محلاتی که اخیراً در جنوب غرب تهران مورد بازدید قرار دادم، کاهش حضور اتباع بیگانه کاملاً محسوس بود.

وی ادامه داد: پیش از این شاهد حضور تعداد بالایی از دانش‌آموزان اتباع در کلاس‌های درس بودیم، اما امروز به شکل قابل توجهی، کاهش حضور آنها در مدارس محسوس بود.

امانی با بیان اینکه در حال حاضر صرفاً اتباع مجاز در محلات سکونت دارند، یادآور شد: کاهش تعداد اتباع هم در سطح محلات، هم در مراکز خدماتی، هم در مدارس و حتی در صف نانوایی‌ها نیز مشخص بود.

وی افزود: نمی‌توانیم بگوییم اتباع غیرمجاز ۱۰۰ درصد خارج شده‌اند، اما حضور آنها به تعداد قابل توجهی کاهش یافته و شهروندان در محلات مختلف نیز از این موضوع ابراز رضایت می‌کردند.

امانی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور اتباع در محلات و کاهش این آسیب‌ها پس از خروج آنها، خاطرنشان کرد: کارتن‌خوابی، سرقت، حضور معتادان متجاهر، نزاع و درگیری از جمله آسیب‌هایی بود که به دنبال حضور اتباع در سطح شهر وجود داشت و امروز به طور محسوس شاهد کاهش این آسیب‌ها هستیم.

