رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از آمار بالای مرگ عابرین پیاده در تصادفات پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: عابران پیاده یکی از کاربران ترافیکی هستند که نقش مهمی در تصادفات دارند به طوریکه ۳۸ درصد از فوتیان تصادفات پایتخت، همین کاربران پیاده ترافیکی هستند.

وی افزود: بر اساس تحلیل‌های پلیس، بیشترین محلی که در آن عابرین پیاده در تصادفات کشته می‌شوند، بزرگراه هاست. یعنی فرد به جایی اینکه از پل عابر استفاده کند، به صورت عرضی و غیرمجاز از بزرگراه رد می‌شود که، چون سرعت رانندگان در اتوبان‌ها زیاد است، هرگونه برخوردی موجب مرگ عابرپیاده می‌شود.

رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همچنین محلی که فرد در آن متوقف می‌شود نیز بسیار در تصادفات نقش دارد، به عنوان مثال افراد در کنار خیابان می‌ایستند تا سوار تاکسی یا اتوبوس شوند، اما تصادفی رخ می‌دهد و فرد عابرپیاده جانش را از دست می‌دهد.

شریفی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تصادفاتی که در شب رخ می‌دهند، بیشتر موجب مرگ عابرپیاده می‌شوند، چون دید رانندگان بسیار محدودتر است و خواب آلودگی نیز وجود دارد. همچنین به خاطر خلوتی معابر، میانگین سرعت نیز بالاست.

وی افزود: همچنین رنگ لباس عابرین پیاده نیز در تصادفات نقش دارد، زیرا اگر لباس فرد رنگ روشن تری داشته باشد در شب‌ها مشاهده آن بهتر اتفاق می‌افتد.

رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به یک رفتار متمدنانه در رانندگی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۶۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان باید به محض رسیدن به خط عابرپیاده، متوقف شوند و با زدن فلاشر به رانندگان پشت سری نیز اطلاع دهند تا عابرپیاده با آرامش از خیابان تردد کند، که این مسئله بسیار مهم و یکی از نشانه‌های رانندگان باشخصیت است.

