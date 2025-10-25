رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از اجرای طرح «نذر خدمت ۸» در بیش از ۱۰۰ شهرستان و روستا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد عزتی گفت: طرح «نذر خدمت» یکی از طرح‌های سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر است که شامل محور‌های سلامت، معیشت و کارآفرینی، آموزش و توانمندسازی، حفاظت از زیست محیطی و آبرسانی است که در کوچکترین روستا‌ها و بزرگترین شهر‌ها نیز اجرا می‌شود. هدف از اجرای این طرح ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و گسترش خدمات داوطلبانه است.

وی با اشاره به اینکه هشتمین مرحله از این طرح در حال اجراست؛ درباره محور سلامت این طرح افزود: در حوزه سلامت، ۱۵۷ نفر از کادر درمانی، به صورت داوطلب، به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور پرداختند و نتیجه آن ارائه خدمت درمانی رایگان به ۸ هزار و ۷۸۹ نفر بود.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر درباره دومین محور این طرح ادامه داد: در بخش معیشت نیز ۷ هزار و ۲۵۸ بسته غذایی میان ۶ هزار و ۸۰۸ نفر از نیازمندان در سراسر کشور توسط داوطلبان و خیرین تهیه و توزیع شد.

عزتی گفت: علاوه بر این، در محور زیست‌محیطی و آبرسانی، ۱۶ هزار و ۶۶۸ نفر از خدمات ارائه‌شده بهره‌مند شدند که تنها در بخش آبرسانی، ۶۵۰ نفر از این خدمت بهره‌مند شده‌اند و ارزش خدمات ارائه‌شده ۴۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

وی درباره محور آموزش افزود: همچنین در زمینه آموزش و توانمندسازی، ۱۳ هزار و ۱۹۴ نفر تحت آموزش‌های تخصصی و عمومی قرار گرفتند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در مجموع، هشتمین مرحله از این طرح تاکنون در ۲۹ شهرستان و ۸۰ روستا اجرا شده و مجموع بهره‌مندان از خدمات آن به بیش از ۴۵ هزار و ۴۵۹ نفر رسیده و ارزش کل خدمات ارائه‌شده نیز از مرز ۳۰۲ میلیارد ریال عبور کرده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، سازمان داوطلبان هلال احمر
Iran (Islamic Republic of)
علی محرابی
۱۳:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
نذر نان داره خبر از بی خبری میده. الله اکبر
۰
۰
United States of America
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
۰
۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چرا ملت بیان و مفتی کار کنن

چند تا کشتی نفت و گازوئیل از اون‌کشتی هایی که رایگان برا لبنانی ها میفرستادید / خرج ملت خودتان کنید
۰
۲
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۱:۴۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خودتون برا ملت مفتی کار میکنید ؟؟ / فرزندان و اقادامادهایتون مفتی برا ملت کار میکنید ؟؟
۰
۲
