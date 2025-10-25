باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکوهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه با بیان اینکه فعالیت یک واحد معدنی در محور خطیرکوه شهرستان سوادکوه بهدلیل برداشت غیراصولی و ایجاد آلودگی هوا متوقف شد، گفت: برنامه پایش و نظارت بر واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه در شهرستان بهصورت منظم و مستمر در حال اجراست و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.
او با تأکید بر لزوم رعایت الزامات قانونی، افزود: رعایت اصول مدیریت هوا، کنترل آلودگی گرد و غبار و ساماندهی پساب از مهمترین تعهدات واحدهای معدنی است. بیتوجهی به این موارد تخلف محسوب میشود و منجر به توقف فعالیت و ارجاع پرونده به مراجع قضایی خواهد شد.
او ادامه داد: پرونده این واحد معدنی پس از مستندسازی تخلفات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
منبع:اداره کل محیط زیست مازندران