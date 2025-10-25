باشگاه خبرنگاران جوان؛‌ زهرا رضایی - اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته بیمه سلامت (۳ تا ۹ آبان) گفت: در کشور ۴۵ میلیون بیمه شده بیمه سلامت وجود دارد که از این تعداد در خراسان جنوبی ۴۸۰ هزار نفر جمعیت، تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

او افزود: در سال ۱۴۰۳ در استان چیزی نزدیک به یک همت برای درمان بیمه شدگان به موسسات پرداخت شده است.

اربابی بیان کرد: با توجه به رشد تعرفه‌ها و افزایش خدمات این عدد امسال ۵۰ درصد رشد خواهد داشت که باید کنترل شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی عنوان کرد: تأمین منابع از سوی دولت انجام می‌شود، اما از مردم می‌خواهیم از درخواست خدمات غیرضروری پرهیز کنند تا منابع محدود موجود برای نیاز واقعی هزینه شود.

او ادامه داد: ۱۳۰ بیماری صعب العلاج را تحت پوشش داریم که این بیماری‌ها در ابتدا ۱۰۷ بیماری بود.

اربابی تصریح کرد: سالانه چندین دارو که مخصوصا نوترکیب هستند به لیست اضافه می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی اظهار کرد: از سال ۹۶ که نام بیمه سلامت تغییر کرد پیشگیری جزو اولویت‌های بیمه سلامت شد و سازمان در سطوح ۵ گانه پیشگیری ورود کرده است.

او گفت: قبل از برنامه هفتم توسعه بودجه‌های سازمان درمانی بود که در برنامه هفتم توسعه منابع برای پیشگیری نیز در نظر گرفته شد و ۵ درصد از منابع سازمان به این امر اختصاص یافت.

اربابی ادامه داد: مردم می‌توانند مشکلات خود در خصوص بیمه سلامت را با تماس با سامانه شبانه روزی ۱۶۶۶ مطرح و پیگیری کنند.