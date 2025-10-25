مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی پیش بینی کرد امسال با توجه به افزایش تعرفه‌ها نسبت به پارسال، هزینه‌های این اداره کل ۵۰ درصد افزایش یابد که البته باید کنترل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛‌ زهرا رضایی - اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته بیمه سلامت (۳ تا ۹ آبان) گفت: در کشور ۴۵ میلیون بیمه شده بیمه سلامت وجود دارد که از این تعداد در خراسان جنوبی ۴۸۰ هزار نفر جمعیت، تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

او افزود: در سال ۱۴۰۳ در استان چیزی نزدیک به یک همت برای درمان بیمه شدگان به موسسات پرداخت شده است.

اربابی بیان کرد: با توجه به رشد تعرفه‌ها و افزایش خدمات این عدد امسال ۵۰ درصد رشد خواهد داشت که باید کنترل شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی عنوان کرد: تأمین منابع از سوی دولت انجام می‌شود، اما از مردم می‌خواهیم از درخواست خدمات غیرضروری پرهیز کنند تا منابع محدود موجود برای نیاز واقعی هزینه شود.

او ادامه داد: ۱۳۰ بیماری صعب العلاج را تحت پوشش داریم که این بیماری‌ها در ابتدا ۱۰۷ بیماری بود.

اربابی تصریح کرد: سالانه چندین دارو که مخصوصا نوترکیب هستند به لیست اضافه می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی اظهار کرد: از سال ۹۶ که نام بیمه سلامت تغییر کرد پیشگیری جزو اولویت‌های بیمه سلامت شد و سازمان در سطوح ۵ گانه پیشگیری ورود کرده است.

او گفت: قبل از برنامه هفتم توسعه بودجه‌های سازمان درمانی بود که در برنامه هفتم توسعه منابع برای پیشگیری نیز در نظر گرفته شد و ۵ درصد از منابع سازمان به این امر اختصاص یافت.

اربابی ادامه داد: مردم می‌توانند مشکلات خود در خصوص بیمه سلامت را با تماس با سامانه شبانه روزی ۱۶۶۶ مطرح و پیگیری کنند.

