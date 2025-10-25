باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی گفت: رویکرد بهزیستی درباره نگهداری از افراد دارای معلولیت، خانواده‌محور است تا خانواده‌ها توانمند شده و حمایت بهتری از افراد دارای معلولیت داشته باشند.

وی با تشریح اهداف کلان، برنامه‌ها، چالش‌ها و اهداف معاونت توانبخشی بهزیستی، اضافه کرد: پیشگیری و کنترل رشد و شیوع معلولیت‌ها، افزایش میزان و کیفیت خدمات به افراد دارای معلولیت، ارتقای نفوذ و پوشش خدمات توانبخشی، تغییر رویکرد از حمایت صرف به توانمندسازی، افزایش خدمات به سالمندان، عدالت در دسترسی به خدمات توانبخشی و تقویت نظارت، شفافیت و پاسخگویی از جمله اهداف اصلی این معاونت است.

۷۰ درصد معلولان شدید در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: این سازمان در حال حاضر به یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت خدمت‌رسانی می‌کند. از این تعداد، ۷۸۰ هزار نفر دچار معلولیت شدید و خیلی شدید هستند که ۷۰ درصد آنها در دهک‌های پایین‌تر از ۷ و ۳۰ درصد در دهک‌های پایین‌تر از ۳ قرار دارند.

عباسی، محور‌های اصلی ارائه خدمات توانبخشی در سازمان بهزیستی را شامل برنامه‌های پیشگیری از معلولیت‌ها، برنامه‌های مبتنی بر موسسات و مراکز، برنامه‌های فرد و خانواده‌محور و برنامه‌های مبتنی بر جامعه برشمرد.

وی در ادامه به دیگر برنامه‌های کلیدی معاونت توانبخشی بهزیستی اشاره کرد و گفت: برنامه غربالگری اختلال طیف اتیسم در کودکان ۲ تا ۵ سال از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶ هزار کودک غربالگری شده‌اند.

سالانه ۱۴۲ هزار خانواده از مشاوره ژنتیک بهره‌مند می‌شوند

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان ۳ تا ۶ سال نیز از سال ۱۳۷۶ اجرا می‌شود و بیش از ۸۵ درصد کودکان این گروه سنی را پوشش داده است و تاکنون حدود ۲ میلیون کودک با اختلال بینایی شناسایی شده‌اند.

عباسی افزود: همچنین برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان از سال ۱۳۸۴ در سطح کشور انجام می‌شود و پوشش ۹۵ درصدی موالید زنده را دارد. این برنامه تا کنون منجر به شناسایی حدود ۵۰ هزار کودک دارای اختلال شنوایی شده است.

وی درباره برنامه پیشگیری از اختلالات ژنتیک گفت: با بهره‌گیری از شبکه‌ای متشکل از ۱۸۹ مرکز مشاوره ژنتیک در سراسر کشور، این برنامه از سال ۱۳۷۶ در حال اجراست و سالانه بیش از ۱۴۲ هزار خانواده از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

۳۵۰ هزار نفر پشت نوبت حق پرستاری

عباسی درباره حمایت‌های مالی سازمان بهزیستی اظهار کرد: بهزیستی ماهانه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حق پرستاری به خانواده‌های افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید پرداخت می‌کند، با توجه به وجود ۷۸۰ هزار نفر معلول شدید و خیلی شدید، این برنامه نیازمند بودجه‌ای حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است در حالیکه کل بودجه امسال سازمان بهزیستی تنها ۷ هزار میلیارد تومان است بنابراین تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار قرار دارند و هم‌اکنون ۳۵۰ هزار نفر پشت نوبت حق پرستاری داریم.

وی افزود: مستمری ماهانه نیز بین ۱.۴ تا ۴.۴ میلیون تومان به افراد معلول پرداخت می‌شود، همچنین کمک هزینه معیشتی (ماده ۲۷) به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل داده می‌شود که با وجود نیاز به حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، حداکثر پرداخت فعلی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این برنامه حدود ۶۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و به ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که اعتبار موجود ۴.۲ هزار میلیارد تومان است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین به کمک هزینه‌های تامین اندام مصنوعی، کاشت حلزون شنوایی و وسایل کمک توانبخشی اشاره کرد و گفت: کمک هزینه وسایل بهداشتی برای افراد دارای ضایعه نخاعی و بسترگرا از ۹۰۰ هزار تومان به ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافته است که عمدتا برای تامین پوشینه مصرفی این افراد اختصاص دارد.

وی، هدف اصلی برنامه‌های پیشگیرانه را افزایش سلامت عمومی جامعه با شناسایی به موقع و مداخله بهنگام توانبخشی و درمانی اعلام کرد.

منبع: سازمان بهزیستی