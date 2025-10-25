فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از بازداشت عوامل تیراندازی با سلاح شکاری به افراد و واحد صنفی در عملیات ضربتی پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در پی وقوع تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از روستا‌های شهرستان نوشهر که منجر به مصدومیت دو نفر از ناحیه پا و تخریب شیشه‌های یک واحد صنفی شد، ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با همکاری پلیس امنیت عمومی استان ۳ عامل تیراندازی را درعملیاتی ضربتی بازداشت کردند.

او افزود: متهمان از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان هستند و در حین دستگیری با توجه به مقاومت در مقابل پلیس و عدم توجه دستورات پلیس با تیراندازی به سمت پای متهمان، دستگیر شدند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
برچسب ها: اراذل و اوباش ، شرور مسلح
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۹:۲۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
درود بر پليس زحمت كش، ولي چه فايده قوه قضاييه فردا ازادشون ميكنه، زحمات پليس رو هم بر باد ميده، قوه قضاييه لطفا اشد مجازات
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mohieddin
۱۷:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
پلیس و نیروی انتظامی احتیاج به تجهیزات روز و مدرن همچنین لباس ضد گلوله دارد .‌ما مروم ایران قدردان زحمات عزیزان جان بر کف نیروی انتظامی هستیم . دستمریزاد و خدا قوت .
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اعدام کنید
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خواهشاً شما عزیزان را قسم میدهیم به اون خــدای بزرگ و مهربان که خالق عالم و عالمیان است پروردگار زیبائیها و بهار وگل وبلبل و.. صبح الطلوع این عزیزان نه چندان محترم را در محوطه طرب انگیز زندان بالا وبالاتر بکشید تا در جامعه همه چیز آرام و ما خیلی خوشبخت باشیم
۱
۹
پاسخ دادن
