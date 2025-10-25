احتمال دارد مدافع ایرانی تیم فوتبال کایسری اسپور قراردادش را با این باشگاه فسخ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت تیم فوتبال کایسری‌اسپور در آغاز فصل سوپرلیگ ترکیه چندان امیدوارکننده نیست. با پایان نقل‌وانتقالات تابستانی و جذب بازیکنان جدید، تغییرات در کادر فنی نیز اعمال شد، اما نتایج مورد انتظار هنوز حاصل نشده است. تغییرات فنی به عنوان نخستین راه‌حل انجام شد، اما پرسش اصلی این است که پس از آن چه خواهد شد و آیا تیم می‌تواند تا پنجره زمستانی نقل‌وانتقالات امیدهایش را حفظ کند؟

کایسری‌اسپور در ۹ هفته ابتدایی سوپرلیگ، یکی از دو تیمی بود که کمترین گل زده و بیشترین گل خورده را داشت. این تیم تاکنون هیچ پیروزی‌ای کسب نکرده و با ۵ مساوی و ۴ شکست، ۵ امتیاز دارد و در رده چهاردهم جدول قرار گرفته است. در این ۹ بازی تنها ۶ گل به ثمر رسانده و در کنار ایوپ‌اسپور کمترین گلزن لیگ است. همچنین با دریافت ۲۰ گل، یکی از تیم‌های بیشترین گل خورده لیگ محسوب می‌شود.

مدیریت کایسری‌اسپور دو بار تلاش کرد علی کریمی را به استقلال بفرستد، اما با ورود مارکوس گیزدول و در روز پایانی پنجره تابستانی، این انتقال عملی نشد و علی کریمی در نهایت در فهرست ۲۷ نفره تیم قرار نگرفت. باشگاه اعلام کرده است که هیچ مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد.

کریمی همچنین از حق فسخ یک‌طرفه قرارداد خود استفاده کرده است و کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که پرونده او می‌تواند به یک مشکل بزرگ برای باشگاه تبدیل شود.

مجید حسینی پس از یک دوره طولانی مصدومیت به تمرینات بازگشت، اما دوباره دچار آسیب‌دیدگی شد. به نظر می‌رسد برخی اختلافات داخلی و مسائل تیمی باعث شده او فرصت بازی نداشته باشد.

به گفته متین بایکان، وکیل و کارشناس حقوقی فوتبال؛ حذف بازیکن از فهرست رسمی بدون دلیل می‌تواند موجب حق فسخ قرارداد توسط بازیکن شود. بازیکن حق دارد در رقابت‌های رسمی تیم شرکت کند و محدود کردن این حق، تخلف قرارداد است.

در صورت فسخ یک‌طرفه قرارداد و عقد قرارداد جدید با تیم دیگر، مبلغ قرارداد جدید از غرامت کسر می‌شود. همچنین تکرار تخلفات می‌تواند موجب محدودیت نقل‌وانتقالات یا محرومیت دو دوره‌ای برای باشگاه شود. کایسری‌اسپور قبلاً نیز با چنین محدودیت‌هایی مواجه شده است.

در ۱۳ بازی اخیر لیگ، کایسری‌اسپور هیچ بردی نداشته و با تفاضل گل ۱۴-، دومین تیم ضعیف در خط دفاع محسوب می‌شود. با این حال، میانگین حضور هواداران در ورزشگاه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر است، که نشان می‌دهد حتی مشکلات و نتایج ضعیف نیز نمی‌تواند آنها را از حمایت تیم باز دارد. اگر وضعیت تیم بهتر بود، این تعداد می‌توانست تا ۱۵ هزار نفر افزایش یابد.

وضعیت کایسری‌اسپور در فصل جاری، هم از نظر فنی و هم حقوقی پیچیده و چالش‌برانگیز است. پرونده‌های علی کریمی و مجید حسینی می‌تواند تأثیر مستقیم بر عملکرد تیم داشته باشد و نگاه‌ها اکنون به پنجره زمستانی نقل‌وانتقالات دوخته شده است. هواداران امیدوارند که باشگاه بتواند مشکلات را مدیریت کرده و تیم را در مسیر موفقیت قرار دهد.

برچسب ها: فوتبال ، مجید حسینی
