باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال ۳در۳ دختران ایران که در گروه A سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به همراه با قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A قرار دارند، پس از برتری ۲۲-۶ مقابل ازبکستان و سپس برتری ۲۱-۶ در برابر اردن، در رویارویی با چین ۲۰-۱۳ بازی را واگذار کردند.

این تیم صبح امروز (شنبه) در چهارمین بازی خود در مرحله گروهی برابر امارات قرار گرفت و با نتیجه، ۲۱-۳ پیروز شد.

تیم‌های مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.

چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه می‌یابند که در این مرحله تیم‌های اول با چهارم و تیم‌های دوم با سوم گروه مقابل بازی خواهند کرد تا چهار تیم برتر مشخص شود.

ملی‌پوشان ایران در ادامه مسابقات، امروز از ساعت ۱۱:۲۰ با قزاقستان و ساعت ۱۳:۴۰ با چین‌تایپه دیدار خواهند داشت.