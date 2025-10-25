باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده با مجموع ۲۲ اجرا، میزبان ۱۲ هزار و ۵۸۶ تماشاگر و فروشی معادل ۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی که از روز بیست و هفتم شهریور ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفت، روز جمعه دوم آبان ماه با مجموع ۲۶ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۷۱۰ تماشاگرو فروشی معادل ۴۰۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به اجرا‌های خود در این تالار پایان داد.

نمایش «سنگ بست» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی که از روز بیست و ششم شهریورماه در همین تالار با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت، روز جمعه دوم آبان ماه با مجموع ۲۶ اجرا، یک هزار و ۵۶۰ تماشاگر و فروشی معادل ۳۳۸ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان از این تالار خداحافظی کرد.

نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رویاکاکاخانی که از روز بیست و هشتم شهریورماه در تالار قشقایی به صحنه رفته، تاکنون با در نظرگرفتن ظرفیت ۹۶ نفری تالار، قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان، ۲۲ نوبت اجرا و میزبانی از ۷۳۴ تماشاکر به فروشی معادل ۱۲۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی هم که از روز بیست و هشتم شهریورماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان میزبان علاقه‌مندان تئاتر بود روز جمعه دوم آبان ماه، با مجموع ۲۲ اجرا، یک هزار و ۱۰۶ تماشاگر و ۲۳۶ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «ارزش‌های نسبی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی که از روز بیست و دوم مهر ماه در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته، با مجموع ۱۰ اجرا و میزبانی از ۶۸۷ مخاطب به فروشی معادل ۱۳۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ناگهان سامورایی» به کارگردانی سیامک زین الدینی نیز که از ۲۲ مهرماه اجرای خود را در کارگاه نمایش آغاز کرده با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۶ نفری، قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان و مجموع ۱۰ اجرا میزبان ۱۴۵ مخاطب و فروشی معادل ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان بوده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۳۰ اجرا، میزبان ۱۹۴۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۲۰۷ میلیون ۵۸۹ هزار ۸۰۰ تومان فروش دست یافته است. در همین سالن نمایش «غم غربت در دیار» به کارگردانی محمد احمدی که از تاریخ ۱۱ شهریور ماه با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۴ اجرا، میزبان ۷۰ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۴ میلیون و ۷۶۹ هزارو ۷۰۰ تومان فروش دست یافته است.



در تالار هنر، نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهر خانی که از ۲ مهر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۲۶ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۱۶۷۸ تماشاگر باشد و به فروش ۱۵۶ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان دست یافته است.



مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۲۲۲۱۶ نفر رسیده است.