باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حاتمی با اشاره به اقدامات اجرایی شده طی ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، اظهارکرد: با توجه به شرایط آبی حاکم بر کشور و استان فارس، اقدامات حفاظتی از منابع ارزشمند آب، در نیمه دوم امسال با جدیت بیشتری تداوم خواهد داشت.

او با یادآوری اینکه به استناد نقشه توپوگرافی کشوری، فارس بالغ بر ۶۶۰۰ کیلومتر رودخانه اصلی و ۷۸۰۰ کیلومتر مسیل اصلی دارد، گفت: طبق این نقشه توپوگرافی، این استان حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مسیل فرعی دارد.

حاتمی وسعت رودخانه‌ها و مسیل‌های اصلی و فرعی فارس را، ۳۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر اعلام و اضافه کرد: براساس نقشه توپوگرافی کشوری، ۱۴ دریاچه، تالاب و کفه، با وسعت تقریبی ۲۸۷۵ کیلومترمربع در این استان وجود دارد که بختگان وسیع‌ترین و برم‌فیروز کوچکترین آنها است.

او با بیان اینکه تا پایان نیمه اول امسال، عقد قرارداد ۷۸ کیلومتر مطالعات سراسری و ۱۲۰ کیلومتر مطالعات موردی مرحله اول برای تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: حدود بستر و حریم ۸۷۰۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و سواحل فارس در قالب مطالعات سراسری و موردی، در دست اجرا است.

حاتمی با اشاره به حجم مطالعات ساماندهی مرحله دوم، گفت: تاکنون مطالعات ساماندهی مرحله دوم ۸۵.۵ کیلومتر از رودخانه‌های مختلف استان فارس انجام شده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای فارس توضیح داد: تاکنون مطالعات تعین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌های ارژن، پریشان، هفت‌برم، مهارلو، طشک و بختگان، انجام شده و مطالعات تالاب‌های هیرم، برم‌فیروز و کافتر نیز در دست انجام است.

حاتمی در خصوص برخورد با تخلفات حوزه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، گفت: طی ۶ ماه ابتدای امسال ۴۵۵ مورد عملیات رفع تصرف و آزادسازی توسط ۹ گروه گشت و بازرسی و با همکاری دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی، اجرا و منجر به آزادسازی حدود ۱۵۳ هکتار از اراضی و توقیف ۵۶ مورد ادوات شده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای فارس ضمن یادآوری اینکه طی عملیات‌های اجرایی شده مذکور، ۱۴۷ فقره تخریب و تصرف اراضی بستر و حریم متوقف شده است، گفت: برخورد با تخلفات مرتبط با رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طی ماه‌های آتی نیز با جدیت بیشتر تداوم خواهد داشت.

حاتمی با قدردانی از آنچه همکاری اثرگذار دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی عنوان می‌کرد، گفت: بخشی از اقدامات شاخص انجام شده طی نیمه اول امسال، آزادسازی بیش از ۱۲۲ هکتار از اراضی تصرف شده محدوده رودخانه سیوند در محدوده شهرستان پاسارگاد بوده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات شاخص نیمه اول امسال در راستای صیانت از منابع آبی، نشانه‌گذاری در حد بستر تالاب پریشان به طول ۳۵ کیلومتر و طشک و بختگان به طول ۷۵ کیلومتر بوده است.

