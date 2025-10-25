باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- نشست خبری «رویداد ملی جامعه‌پرداز» صبح امروز با هدف معرفی این رویداد ملی در حوزه خانواده و جمعیت برگزار شد.

این رویداد به همت بنیاد ملی خانواده و با همکاری ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز پنجشنبه هشتم آبان‌ماه در مصلای حضرت امام خمینی (ره) و با حضور سه هزار مجموعه مردمی از سراسر کشور ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عزت‌زمانی، معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به جایگاه خانواده و نقش محوری زن در تحکیم بنیان خانواده گفت: مسئله خانواده و نقطه تمرکز آن یعنی زن، از اصلی‌ترین عرصه‌های مواجهه دشمن با ملت ایران است و تضعیف آن به معنای ضربه به حقیقت و سرمایه انسانی جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: در کشور ما به برکت اسلام و انقلاب اسلامی، خانواده همچنان بزرگ‌ترین سرمایه و پیشران تحولات در عرصه‌های گوناگون است و حضور فعال نهاد‌ها و گروه‌های مردمی در این میدان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تهدیدات فرهنگی جهانی، تصریح کرد: اگر هویت خانوادگی در جامعه از بین برود، تمدن نیز آسیب خواهد دید، اما در ایران اسلامی نقش‌آفرینی مادران و زنان به عنوان پیش‌برندگان اصلی حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی مشهود است.

زمانی با بیان اینکه تاکنون ده‌ها هزار مجموعه فعال در حوزه خانواده شناسایی شده است، گفت: این گروه‌ها با دغدغه‌های مردمی در موضوعاتی، چون فرزندآوری، هویت زن، ازدواج و مبارزه با طلاق فعالیت دارند و روند شناسایی و حمایت از آنها ادامه دارد.

وی با اشاره به قانون خانواده و جوانی جمعیت به عنوان نقطه عطفی در حمایت از نهاد خانواده، افزود: برخی مواد این قانون، به‌ویژه ماده ۳۱، بر شناسایی دقیق ظرفیت‌های مردمی و تدوین آیین‌نامه‌های حمایتی دستگاه‌ها تأکید دارد.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: بانک اطلاعاتی جامعی از مجموعه‌های فعال در این حوزه شکل گرفته و امسال پس از دعوت از آنان، بخش مهمی از گروه‌ها برای حضور در رویداد پیش‌رو اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی از تمامی مجموعه‌های مردمی فعال در حوزه خانواده که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند دعوت کرد تا حداکثر تا هفته آینده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

زمانی خاطرنشان کرد: در سازمان تبلیغات اسلامی نیز سامانه‌هایی برای دریافت طرح‌ها و ایده‌های گروه‌های فعال در حوزه خانواده و فرزندآوری فعال است و طرح‌های دریافتی پس از بررسی کارشناسی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزود: نهاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی نیز مکلف‌اند از گروه‌های فعال در حوزه خانواده حمایت کنند، چرا که تحقق این امر می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را برطرف کند.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت خانواده گفت: این پیام‌ها نشان‌دهنده عمق مسئله در سطح ملی است و باید از ظرفیت‌های مردمی به عنوان فرصتی برای بازسازی فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.

شناسایی ۴۰ هزار مجموعه فعال در حوزه خانواده

در ادامه حجت‌الاسلام رضا رویت، مدیرعامل بنیاد ملی خانواده گفت: اگر همه دست به دست هم ندهیم، حل مشکلات به‌راحتی ممکن نخواهد بود. همان‌طور که در دوران دفاع مقدس یا حوادث طبیعی، هرجا مردم و حاکمیت کنار هم قرار گرفتند، توانستند بحران‌ها را پشت سر بگذارند.

وی افزود: تجربه نشان داده است که هرجا مردم پای کار آمده‌اند، بخش عمده‌ای از بار حل مسائل را به دوش کشیده‌اند. به همین دلیل، ما در بنیاد ملی خانواده مأموریت داریم تا فعالیت مجموعه‌های مردمی را تسهیل کنیم و زمینه اثرگذاری و هم‌افزایی آنان را فراهم سازیم.

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده با اشاره به آغاز فرآیند شناسایی مجموعه‌های مردمی از سه سال پیش، گفت: تاکنون ۴۰ هزار مجموعه فعال در حوزه جمعیت و خانواده شناسایی شده‌اند. وی ادامه داد: این مجموعه‌ها با همکاری مردم و از طریق یک فرآیند دقیق شناسایی و پالایش شدند؛ چه دارای مجوز رسمی باشند و چه نه، ملاک ما فعالیت میدانی آنان است. در نهایت حدود ۳۰۰۰ مجموعه فعال در حوزه‌های ازدواج، طلاق، فرزندآوری و هویت زن به‌طور واقعی در حال فعالیت هستند.

حجت‌الاسلام رویت تصریح کرد: در هر استان یک رویداد استانی برگزار شد تا این مجموعه‌ها ضمن آشنایی با یکدیگر، برای انجام عملیات مشترک همکاری کنند. نتیجه این رویداد‌ها امضای دو هزار تفاهم‌نامه همکاری میان مجموعه‌های مردمی بود.

وی تأکید کرد: حتی یک ریال منابع حاکمیتی به این تفاهم‌ها اختصاص نیافت و مجموعه‌ها با اراده و توان خود وارد همکاری شدند که برخی از آنها به نتایج ملموس و اثربخشی منجر شده است.

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده با بیان اینکه مرحله نخست این فرآیند (شناسایی و برگزاری رویداد‌های استانی) طی دو تا سه سال گذشته انجام شد، گفت: اکنون در آغاز گام دوم قرار داریم که هدف آن، حل مسائل در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با محوریت مجموعه‌های مردمی است.

وی از طراحی رویداد ملی جامعه‌پرداز به‌عنوان آغاز این مرحله خبر داد و افزود: از میان سه هزار مجموعه شناسایی‌شده، حدود دو هزار مجموعه از سراسر کشور در این رویداد ملی حضور خواهند داشت؛ از روستا‌ها و شهر‌های کوچک تا کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها.

حجت‌الاسلام رویت با اشاره به فعالیت خودجوش این مجموعه‌ها در حوزه ازدواج، طلاق، فرزندآوری و هویت زن گفت: ما در تلاشیم تا ضمن افزایش توان آنان، زمینه همکاری مؤثر دستگاه‌های حاکمیتی با این گروه‌ها را نیز فراهم کنیم. همچنین از دستگاه‌های حمایتی، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های دارای مسئولیت اجتماعی و خیرین دعوت کرده‌ایم تا با حضور در این رویداد، از طرح‌های اثربخش مجموعه‌های مردمی حمایت کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادی با این گستردگی و در این سطح از مشارکت مردمی، در کشور بی‌سابقه است و می‌تواند الگویی برای سایر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.