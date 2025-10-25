هفتمین مرحله جذب امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه۲۰ آبان ماه سال جاری ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس اعلام مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری‌های مدیریتی وزارت ارتباطات، ثبت‌نام این مرحله از فرآیند جذب نیروهای امریه برای اعزام اسفند ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

فارغ‌التحصیلان رشته‌های فناوری اطلاعات، حقوق، اقتصاد، رایانه، مدیریت، حسابداری، مکانیک، آمار، مخابرات، صنایع، گرافیک، عمران، برق، روابط عمومی، روابط بین‌الملل، مهندسی هوافضا، فیزیک، شیمی، مهندسی مواد، معماری و امنیت فضای سایبری در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و تعداد محدودی در مقطع کارشناسی، فقط برای استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته، می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

متقاضیان رشته‌های تحصیلی اعلام شده می‌توانند مطابق زمان اعلامی با مراجعه به سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس amrieh.ict.gov.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

بعد از انجام ارزیابی سیستمی و تایید مدارک تحصیلی، از افراد برگزیده برای مصاحبه حضوری و طی این فرایند دعوت خواهد شد.

همچنین تاکید شده است که طبق بند ۲۵ ماده ۷ دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین، جذب کارکنان وظیفه دارای وابستگی نسبی و سببی با کارکنان و مسئولین دستگاه‌های دولتی و غیرنظامی طبق ضوابط ممنوع است و در صورت مشخص شدن در هر یک از مراحل جذب یا پس از بکارگیری، امریه لغو خواهد شد.

