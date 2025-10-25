باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸؛ فاطمه تنهایی شهردار منطقه ضمن اعلام این خبر گفت: عملیات بهسازی مسیر ایستگاه اتوبوس تندرو BRT وحیدیه و اصلاح هندسی خیابان شاهد بهصورت همزمان در حال اجراست تا با تکمیل این طرحها، گامی مؤثر در جهت کاهش زمان سفر، آرامسازی ترافیک و افزایش رضایت شهروندان برداشته شود.
وی افزود: پروژه ترمیم و بهسازی کف مسیر ایستگاه اتوبوس تندرو وحیدیه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال انجام است. این طرح از ۲۴ مهرماه آغاز شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده تا ۱۵ آبانماه به پایان خواهد رسید.
تنهایی هدف از اجرای این پروژهها را افزایش ایمنی تردد، رفع ناهمواریهای مسیر و بهبود شرایط عبور و مرور ناوگان اتوبوسهای تندرو اعلام و تصریح کرد: در این طرح، ۱۱۵ متر از مسیر ایستگاه با استفاده از مصالح استاندارد و مقاوم در برابر سایش بازسازی میشود تا دوام مسیر در بلندمدت تضمین شود.
تنهایی در ادامه به اجرای همزمان طرح اصلاح هندسی خیابان شاهد اشاره کرد و گفت: پروژه اصلاح هندسی، ایمنسازی و ساماندهی خیابان شاهد نیز از ۲۰ مهرماه آغاز شده و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است. در این طرح، بهسازی ۱۵۰ متر از مسیر با هدف کاهش طول سفر، آرامسازی ترافیک و ارتقای انضباط عبور و مرور در دستور کار قرار دارد.
شهردار منطقه ۸ در پایان با تأکید بر اجرای پروژههای ترافیکی و بهسازی معابر ادامه داد: تلاش میشود این طرحها با حداقل اختلال در تردد شهروندان و در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد تا شاهد بهبود محسوس در کیفیت خدمات حملونقل عمومی و ایمنی معابر باشیم.