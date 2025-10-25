باشگاه خبرنگاران جوان - تیام ده‌پهلوان نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی MMA در بخش دختران، از ساعت ۱۰:۲۰ (به وقت بحرین) برای مصاف با اِردِنِه بات نماینده مغولستان روی سکو رفت و موفق شد در دو راند برابر حریفش به برتری برسد و نخستین مدال طلای MMA را در بخش دختران کسب کند.

این نخستین مدال طلای تیم ملی MMA جوانان ایران است.

امیرمحمد حاتمیان، مبارز وزن ۶۰ کیلوگرم، هم برابر راتکلیف از فیلیپین قرار گرفت و در دو راند به پیروزی رسید تا دومین مدال طلا را کسب کند.

تا دقایقی دیگر ایلیا واحدی، نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم پسران، در فینال برابر نماینده تاجیکستان قرار خواهد گرفت.