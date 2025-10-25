باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (شنبه) در جریان دومین روز رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که با حضور نمایندگان ۱۴۰ کشور در شهر ووشی چین در حال برگزاری است، مهدی حاجی‌موسایی به نیمه‌نهایی رسید و مدال برنز خود را قطی کرد.

وی ابتدا مکینتاش از انگلیس را در دو راند متوالی شکست داد. وی در دور بعدی مقابل ارنست مردانج از آلبانی طی دو راند پیاپی به برتری رسید و به دور سوم صعود کرد. حاجی‌موسایی سپس مقابل عمردایوقلو از ترکیه و در ادامه برابر کریستین برگن از نروژ در دو راند برنده شد تا ضمن صعود به نیمه‌نهایی، برنز خود را مسجل کند.

حاجی موسایی یک گام تا رسیدن به فینال تکواندوی قهرمانی جهان

نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم ایران با شکست حریف نروژی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان راه یافت.

در ادامه رقابت‌های روز دوم تکواندوی قهرمانی جهان در چین، مهدی حاج‌موسایی نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم ایران در مرحله یک چهارم نهایی برابر کریستین برگن از نروژ به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و ضمن رسیدن به مرحله نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

حاجی موسایی در این مبارزه در راند نخست به برتری قاطع ۱۲ بر صفر رسید و در راند دوم نیز با نتیجه ۹ بر ۸ صاحب برتری شد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

حاجی موسایی پیش از این در دور نخست برابر «مکینتاش» از انگلیس در دو راند و با نتایج پانزده بر دو و هشت بر صفر به برتری رسید. وی سپس برابر ارنست مرداناج از آلبانی در دو راند و با نتایج هشت بر یک و هفده بر دو به برتری رسید. وی در سومین مبارزه نیز برابر عمر دای‌اوغلو از ترکیه به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. حاجی موسایی در این مبارزه در ۲ راند و با نتایج ۱۴ بر ۱۲ و ۱۰ بر ۳ به برتری رسید.

صعود حاجی‌موسایی به یک چهارم نهایی تکواندوی قهرمانی جهان

نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم ایران با شکست برابر حریف ترکیه‌ای به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در ادامه رقابت‌های روز دوم تکواندوی قهرمانی جهان در چین، مهدی حاج‌موسایی نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم ایران در سومین مبارزه برابر عمر دای‌اوغلو از ترکیه به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. حاجی موسایی در این مبارزه در ۲ راند و با نتایج ۱۴ بر ۱۲ و ۱۰ بر ۳ به برتری رسید.

حاجی موسایی پیش از این در دور نخست برابر «مکینتاش» از انگلیس در دو راند و با نتایج پانزده بر دو و هشت بر صفر به برتری رسید. وی سپس برابر ارنست مرداناج از آلبانی در دو راند و با نتایج هشت بر یک و هفده بر دو به برتری رسید.

پیش از این مهلا مومن‌زاده دیگر نماینده ایران در روز دوم این رقابت‌ها، در دور نخست وزن ۴۹- کیلوگرم مقابل کارابو کولا از بوتسوانا با نتیجه دو بر صفر به برتری رسید، اما در دومین مبارزه برابر فوفانا از فرانسه در دو راند و با نتایج ۹ بر هشت و دوازده بر شش شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در روز نخست این رقابت‌ها نیز ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان و آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مردان با شکست مقابل رقیبان‌شان از دور مسابقات کنار رفتند.